Moskova'da İHA saldırısı engellendi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Elektrostal kentinde bulunan hava savunma sistemlerince Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısı engellendi. İlk belirlemelere göre, İHA'nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Sobyanin, dün gece Moskova'ya doğru uçan bir İHA'nın, Rusya'nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama