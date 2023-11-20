Moskova'da İHA saldırısı engellendi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 08:06
Moskova'da İHA saldırısı engellendi
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Elektrostal kentinde bulunan hava savunma sistemlerince Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısı engellendi. İlk belirlemelere göre, İHA'nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sobyanin, dün gece Moskova'ya doğru uçan bir İHA'nın, Rusya'nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti.


Rusya

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