Muhalif liderden uluslararası topluma eleştiri: 'Pasif kalmaya...'
İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos Partisi'nin lideri Ione Belarra, İsrail'e karşı pasif kalmaya devam ettiği için uluslararası toplumu eleştirdi.
İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos Partisi'nin lideri Ione Belarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kampının bulunduğu ve sivillerin kaldığı yere saldırmasını kınadı.
Podemos lideri Belarra, "Gazze'de terör devam ediyor. İsrail terörist devleti 40'tan fazla kişiyi öldürerek dün gece Gazze'de mülteci kampına saldırdı. Uluslararası toplumun bu kadar pasifliği karşısında hissettiklerimi anlatacak kelimeler artık bulamıyorum" ifadesini kullandı.
Diğer yandan İspanya bisiklet yarışı "La Vuelta"nın sona erdiği 8 Eylül'de başkent Madrid'deki son etapta kalabalık bir grup Filistin bayraklarıyla İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etti.
Yarış etabının farklı yerlerinde açılan Filistin bayrakları ile ilgili açıklama yapan bazı sivil toplum kuruluşları, "İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın kınanmasına ve Filistin konuşulmasına devam etmek için bu eylemin yapıldığını" bildirdi.
İspanya polisinin, bazı noktalarda Filistin bayraklarını kaldırmaya çalışması ise kınandı.
Filistin yanlısı örgüt ve gruplar, 21 gün süren La Vuelta'nın her etabında Filistin bayrağı ve pankartlar açmıştı.
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