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Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

20.08.2026 10:08:00
Güncellenme:
ANKA
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Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Almanya’nın Münih kentinde polis, elinde gerçek tabancadan ayırt edilmesi zor bir silah bulunan 14 yaşındaki öğrenciyi vurdu. Gövdesinden yaralanan öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
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Olay, Schwabing semtindeki Belgrad Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin "bir kişinin, silaha benzeyen bir cisim taşıdığına" yönelik ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri çocuğa ateş ederek yaraladı. 

Ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" ileri sürdü.

Polis, gencin elindeki softair tabancanın uzaktan gerçek bir tabancadan ayırt edilmesinin son derece zor olduğunu açıkladı. 

Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.

Vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Çocuğun, ailesiyle 2023 yılında Almanya’ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği belirtildi.

İlgili Konular: #Çocuk #Münih #türk vatandaşlığı