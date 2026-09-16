Myanmar 3 aydır cezaevinde tutulan ABD'li iş insanını sınır dışı etti: 'Dostane ve samimi ilişkiler göz önünde bulundurularak...'

Myanmar'da askeri yönetim, 3 aydır cezaevinde tutulan ABD'li iş insanı Adam Castillo'yu sınır dışı etti.

Myanmar basınındaki habere göre, ABD'li iş insanı ve Myanmar Amerikan Ticaret Odasının eski Başkanı Castillo, Myanmar ile ABD arasındaki "dostane ve samimi ilişkiler" göz önünde bulundurularak başkent Nepido'dan uçakla ülke dışına gönderildi.

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Üst Yöneticisi (CEO) Mickey Bergman, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bazı isimlerin de Castillo'nun serbest bırakılması için "arka planda sessizce çalıştığını" belirtti.

Castillo, Malezya'dan Myanmar'a döndüğü 11 Haziran'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Myanmar Amerikan Ticaret Odasının "mali usulsüzlükle" suçladığı Castillo, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Castillo, hakkındaki söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Myanmar makamları, Castillo'nun gözaltına alındığı dönemde yalnızca "bir suç ve dava bulunduğunu" açıklamış ancak suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.