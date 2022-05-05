Myanmar'da çatışma: 5 ölü
Myanmar ordusu ile etnik silahlı grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü.
Myanmar ordusu ile Halk Savunma Gücü (PDF) unsurları arasında çatışmalar yaşandı.
Myanmar ordusuna bağlı birlikler ile etnik silahlı direniş gruplarından Halk Savunma Gücü (PDF) unsurları arasında Mandalay bölgesinde çıkan çatışmada 5 PDF üyesi öldürüldü.
Çok sayıda askerin, Chanmyathazi kasabasındaki konukevinde bulunan PDF unsurlarının etrafını sarması üzerine çatışma çıktı.
ÖLDÜRÜLENLERDEN BİRİ BÖLGE SORUMLUSU
Öldürülenlerden birinin PDF bölge yöneticilerinden olduğu aktarıldı.
Myanmar ordusunun 30 Mart'ta bölgedeki PDF üssüne düzenlediği baskında 2 PDF üyesi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.
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