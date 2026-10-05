Napolyon’un 217 yıllık sırrını yapay zeka çözdü

İki yüzyılı aşkın süredir çözülemeyen Napolyon Bonapart dönemine ait gizli bir askeri mektubun şifresi, yapay zekâ yardımıyla çözüldü.

1809 tarihli mektubun, Fransa ile Avusturya arasındaki savaş öncesinde son derece gizli birlik hareketlerine ilişkin bilgiler içerdiği ortaya çıktı.

Mektup, Napolyon tarafından General Auguste de Marmont’a gönderilmişti. Yazışmada Fransa ve Avusturya kuvvetlerinin gücü ile konumlarına ilişkin bilgiler yer alırken, Marmont’tan yürüyüş için hazırlık yapması isteniyordu.

Napolyon ayrıca generaline, “birkaç birlik ya da bir grup ayaktakımı” tarafından yıldırılmaması yönünde talimat veriyordu.

Mektubun çözülmesi, tarihçiler açısından Napolyon’un kritik bir sefer öncesinde generalleriyle nasıl iletişim kurduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor.

Marmont daha sonra günümüzde Hırvatistan sınırları içinde kalan bölgedeki birlikleriyle harekete geçmiş ve Napolyon’un Avusturya karşısındaki zaferine destek vermişti. Marmont, bu süreçten sonra mareşalliğe yükselmişti.

ŞİFRE ALTI SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Şifrenin çözülmesini, siber güvenlik şirketi SentinelOne’da çalışan yapay zekâ mühendisi Carter Church gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1300 karakterden oluşan metin, yapay zekâ yardımıyla ilk kez bütünüyle okunabilir hale getirildi.

Mektubun orijinal şifre anahtarının zaman içinde kaybolduğu belirtilirken, kullanılan sistemin oldukça karmaşık olduğu ifade edildi. Bazı semboller tek bir harfi, bazıları ise doğrudan bir kelimeyi temsil ediyordu.

Yapay zekâ, önce sembolleri metne aktardı ve daha önce çözülebilmiş kod parçalarıyla karşılaştırdı. Ardından milyonlarca olası kelime kombinasyonunu deneyerek anlamlı metne ulaşmaya çalıştı.

Sürecin yaklaşık altı saat sürdüğü belirtildi.

217 YIL BOYUNCA TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ

Church, daha önce tarihi bir askeri şifreyi çözmediğini söyledi.

Çalışmaya, daha önce 1941 yılına ait şifreli bir Alman askeri mesajının yapay zekâ yardımıyla çözülmesinden esinlenerek başladığını aktardı.

Uzmanlara göre söz konusu şifre teorik olarak insan kriptologlar tarafından da çözülebilirdi. Ancak bunun çok uzun ve zahmetli bir çalışma gerektireceği değerlendiriliyor.

Mektubun yazılmasından bu yana geçen 217 yılda hiçbir kriptolog şifreyi bütünüyle çözememişti.