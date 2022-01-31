NATO Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda endişeli
Ukrayna gerilimi devam ederken NATO Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.
İngiltere, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığının "oldukça yüksek" olduğu uyarısında bulunurken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği, gaz arzının yaklaşık üçte biri için Rusya'ya bağımlı durumda. Potansiyel bir gaz kesintisinin mevcut enerji krizini daha da derinleştireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Ukrayna sınırına yaklaşık 120 bin asker konuşlandıran Rusya, Kiev'in NATO'ya üye olmayacağına yönelik teminat isterken ve Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna'dan çekmesini talep etmişti.
ABD'li yetkililer, Rusya'nın askeri varlığını, bir çatışma gerçekleşmesi durumunda yaralıları tedavi etmede kullanılacak ekipmanı da içerecek şekilde artırdığına dikkat çektiler.
Ukrayna'da ise, olası bir çatışmaya hazırlık çalışmaları sürerken halk askeri eğitim almaya başladı.
Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddialarını reddeden Rusya, dün NATO'dan güvenlik taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini netleştirmesini isteyeceğini açıkladı.
Rusya daha önce Ukrayna ile ilgili taleplerine ilişkin ittifaktan gelen yanıtların yeterli olmadığını söylemişti.
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