NATO duyurdu: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuru hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 15:25
NATO duyurdu: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra basına açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, 28-30 Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi'nde görüşülecek konulardan birinin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvuruları olduğunu hatırlatarak, başvuruları "tarihi" gelişme olarak değerlendirdi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin ele alınmasını ve katılım sürecinde ilerleme sağlamak istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç ile bunları gidermek için çalışıyoruz" dedi.

Stoltenberg, ittifakın yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğini, Ukrayna'ya yardımların ele alınacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin liderlere hitap edeceğini, NATO'nun harcamaları ve yük paylaşımının değerlendirileceğini söyledi.


NATO
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