NATO üssünde 'Tinder' krizi: İlişki, casusluk alarmına dönüştü

İngiltere’deki NATO Müttefik Deniz Komutanlığında görev yapan üst düzey bir İspanyol deniz subayının özel hayatı, geniş çaplı bir güvenlik soruşturmasına dönüştü.

The Telegraph’ın haberine göre subay, 2024’ün sonlarında Tinder üzerinden tanıştığı Janina White ile ilişki yaşamaya başladı. Sovyet Rusya’da doğan ve İngiltere ile Polonya vatandaşlığı bulunan White hakkında daha sonra Rus istihbaratıyla bağlantılı olabileceği yönünde şüpheler ortaya çıktı.

İddiaların ardından hem NATO hem de İspanyol makamları güvenlik soruşturması başlattı.

İsmi açıklanmayan İspanyol subay, o dönemde İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Northwood Karargâhı’nda bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığında görev yapıyordu.

Merkez, İngiltere sularındaki Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin faaliyetlerini takip ediyor, ayrıca Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen “gölge filo” tankerlerini izliyordu.

İki çocuk babası olan subayın, eşinden ayrıldıktan kısa süre sonra White ile ilişkiye başladığı belirtildi.

GÜVENLİK YETKİSİ ASKIYA ALINDI

2025’in ilk yarısında White ile ilişkisi nedeniyle subay hakkında güvenlik endişeleri gündeme geldi.

Mahkeme belgelerine göre NATO ve İspanya tarafından ayrı güvenlik soruşturmaları başlatıldı. İspanyol makamları subayın ulusal güvenlik yetkisini askıya aldı.

Northwood üssünün komutanı da 19 Haziran 2025’te soruşturmadan haberdar edildikten sonra subayın üs giriş kartını iptal etti.

İspanyol subayın NATO’daki görevi 29 Temmuz 2025’te sona erdirildi ve daha sonra İspanya’ya döndü.

49 yaşındaki Janina White ise hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

White, Rus kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğradığını savunarak, “Rus casusu olmadığımı kesin olarak biliyorum” dedi.

White hiçbir zaman casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmadı veya tutuklanmadı. Hakkındaki hiçbir soruşturmanın da Rusya adına ajanlık yaptığı sonucuna ulaşmadığı belirtildi.

“RUS İSTİHBARAT GÖREVLİSİ BENİ SORGULADI”

White’ın anlattığına göre olayın dikkat çekici bir başka boyutu ise yakın zamanda Rusya’da yaşandı.

Hasta babasını ziyaret etmek için St. Petersburg’a gittiğini söyleyen White, burada Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) olduğunu belirttiği “Andrei” isimli bir istihbarat görevlisinin kendisini bir kafede yaklaşık iki saat sorguladığını öne sürdü.

White’a göre Rus görevli kendisine eski sevgilisinin NATO’daki görevi, güvenlik soruşturması ve ilişkinin nasıl başladığı hakkında sorular yöneltti.

White, eski partnerinin işi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını savundu.

“Evde onun işi hakkında konuşulmaması konusunda bir kuralımız vardı” diyen White, yalnızca eski partnerinin Rusya’nın gölge filosu ve denizaltılarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü bildiğini söyledi.

White ile İspanyol subayın ilişkisi Ekim 2024’te başladı.

White’ın anlatımına göre tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra’nın batısındaki Ruislip’te bulunan iki yatak odalı eve birlikte taşındılar.

Çift daha sonra ortak banka hesabı açtı, tatil planları yaptı ve çocuk sahibi olmayı düşündü.

NATO ÜSSÜNDEKİ NOEL PARTİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik soruşturmasında öne çıkan olaylardan biri, White’ın Aralık 2024’te Northwood üssünde düzenlenen Noel partisine katılması oldu.

Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay, White için 12 Aralık 2024’te bir günlük refakatli ziyaretçi kartı aldı.

White, Northwood’daki subay ve astsubay sosyal tesisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

2025’in ilk aylarında ise çiftin ilişkisi hakkında NATO içinde güvenlik endişeleri oluşmaya başladı.

White, Northwood erişimi iptal edildikten bir gün sonra eski partneriyle Portekiz’in Oeiras kentindeki NATO deniz karargâhına gittiğini de söyledi.

White, burada güvenli alanlara girmediğini savunarak yalnızca üs içindeki ortak alanlarda bulunduğunu belirtti.

“Ben havuz kenarında kahve ve çay içiyordum. Gizli tesislere hiçbir zaman erişmedim” diyen White, iki gün boyunca üste kaldığını söyledi.

NORTHWOOD’A YENİDEN GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay, White ve üçüncü bir kişi 26 Ağustos 2025’te Northwood üssüne yeniden girmeye çalıştı.

Subayın giriş kartının daha önce askıya alınmış olmasına rağmen kendi kartını kaybettiğini söylediği ve grup için ziyaretçi kartı istediği belirtildi.

Güvenlik görevlileri üç kişinin üsse girmesine izin vermedi.

White’ın bölgeden ayrılmayı reddetmesinin ardından polis çağrıldı ancak olayda herhangi bir gözaltı yapılmadı.

White, o sırada eski partnerini hukuki olarak temsil ettiğini ve yalnızca bazı kişisel eşyaları almak için üsse gittiklerini savundu.

İspanyol subay ise soruşturmanın hem kariyeri hem de ailesi üzerinde ağır etkiler yarattığını ileri sürdü.

İngiliz donanmasından Koramiral Mike Utley’e gönderdiği bir e-postada, 35 yıllık askerlik kariyerinin ardından “sistematik biçimde sosyal ve mesleki izolasyona” maruz kaldığını savundu.

Subay, meslektaşlarının kendisini dışladığını, çocuklarının dahi diğer askeri ailelerin çocukları tarafından sosyal çevreden uzaklaştırıldığını öne sürdü.

Kendisine “bir meslektaş değil, istenmeyen bir yabancı” gibi davranıldığını ifade etti.

WHITE HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

White, hakkında “olumsuz güvenlik riski” değerlendirmesi yapılmasına karşı yargı süreci başlattı.

İngiltere Savunma Bakanlığına karşı ayrımcılık davası açan White, kendisi hakkındaki şüphelerin yalnızca Rusya doğumlu olması nedeniyle gündeme getirildiğini savunuyor.

White, “Bütün devlet mekanizması bana düşmanmışım gibi davrandı. Bu kararın neden ve kim tarafından verildiğini öğrenmek istiyorum” dedi.

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Sözcüsü Tim Pietrack, kişisel personel meseleleri hakkında yorum yapmadıklarını belirtti.

Pietrack, NATO’nun müttefik personelin korunması, gizli bilgilerin güvenliği ve ittifak içindeki güvenin sürdürülmesine bağlılığını koruduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise devam eden hukuki süreçler nedeniyle konu hakkında yorum yapmanın uygun olmayacağını bildirdi.

Hertfordshire Polisi de Northwood’da yaşanan olay nedeniyle ekiplerin bölgeye çağrıldığını ancak herhangi bir gözaltı yapılmadığını doğruladı.