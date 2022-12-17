NATO'dan Kosova açıklaması: Tarafları angaje olmaya çağırıyoruz

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:05

NATO'nun Kosova Gücü'nden (KFOR) yayınlanan bildiride, Kosova'nın kuzeyi dahil ülkedeki askeri varlıkların ekim ayından bu yana ek birlik ve devriyelerle güçlendirildiğine vurgu yapıldı.

Bildiride, "Tüm aktörlerin, tüm toplulukların emniyet ve güvenliğini sağlamak için KFOR ile yakın koordinasyon içinde çalışmasını ve provokatif güç gösterilerinden kaçınmasını bekliyoruz. Tarafları Kosova'da güvenliğin ve serbest dolaşımın sağlanması için yapıcı bir şekilde angaje olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunacaklarını söylemişti.

KFOR yetkilileri, Kosova Devlet Televizyonu RTK'ya Sırbistan'dan gelen talebi doğruladı ve talebi incelediklerini bildirdi.