NATO'dan Rusya açıklaması: Kimyasal silah iddiaları ve Esad...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde kimyasal ve biyolojik silah suçlamasına ilişkin açıklama yaptı. Rusya’nın daha önce kimyasal silah kullandığını söyleyen Stoltenberg “Kimyasal silahların kullanıldığı Suriye'de Rusya'da Esad rejimine destek verdiklerini de gördük” diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yarın Brüksel’de başlayacak olan iki günlük Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Kiev yakınlarında bulunan Buça’daki sivillerin toplu ölümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Sivilleri hedef almak ve katletmek bir savaş suçudur. Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı ve bu vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilmelidir.
- Otoriter güçler uluslararası düzeni püskürttüğü zaman, demokrasilerin bir arada durması ve değerlerimize sahip çıkması daha da önemli.”
Stoltenberg, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzakere görüşmeleri hakkındaki soruya şu cevabı verdi:
- Nasıl bir barış anlaşmasında mutabık kalınacağına Cumhurbaşkanı Zelenski ve Ukrayna halkı karar verecek. Biliyoruz ki müzakere masasında kaydettikleri ilerleme ve savaş alanındaki gücü arasında yakın bir bağ var. Dolayısıyla onları savaş alanında ne kadar güçlü hale getirebilirsek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ne kadar fazla destek sağlayabilirsek, müzakere masasında o kadar iyi sonuçlar elde edebilirler.
KİMYASAL VE BİYOLOJİK SİLAHLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silah kullandığı iddiaları ilgili ise şu ifadeleri kullandı
- Rusya bizi, Ukrayna'yı, ABD'yi, NATO müttefiklerini biyolojik ve kimyasal silah kullanımına hazırlamakla suçladı. Bu kesinlikle yanlış. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Buna itiraz edip NATO müttefiklerinin Ukrayna’yı bu konuda desteklemediğini söylememiz gerekiyordu. Rusya’nın daha önce kimyasal silah kullandığını biliyoruz. Tuz spreyi de kullanılıyor. Kimyasal silahların kullanıldığı Suriye'de Rusya'da Esad rejimine destek verdiklerini de gördük. Ama bu her şeyden önce Rusya'nın bizi kimyasal silah kullanmaya hazırlamakla suçlamasıyla ABD ve Ukrayna konusunda kesinlikle yanlış olan bir konu.
İlgili Haberler
- Rusya'nın Ukrayna'daki hamleleri çekilme mi? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı
- Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
- NATO’nun dirilişi dünyanın gerilişidir!
Video Haberler
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Manzara için çıktı, metrelerce yükseklikten düştü
- NATO ülkesinin tankları devreye girdi
- Zelenski: 'BM'yi kapatalım'
- İrfan Can'dan top toplayıcı çocuk açıklaması!
- Uğur Şahin maaşına zam yaptı
- Kimyasal silah iddiaları ve Esad...
- Siopis'e tokat atan Larin PFDK'ye sevk edildi!
- Uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu yakalandı
- İhbar üzerine harekete geçtiler: Lastik bot durduruldu
- Türk kulübünü satın aldığı iddia edilmişti