NATO'dan Ukrayna mesajı: Beraberliğimiz, önümüzdeki aylarda test edilecek
NATO, enerji ve gıda krizi karşısında Ukrayna'ya destek sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.
Jens Stoltenberg, enerji ve gıda krizinden dolayı artan fiyatlar karşısında Ukrayna'ya askeri, mali ve insani desteğin devam edeceğini söyledi.
Stoltenberg, Haziran ayında NATO'nun Ukrayna'ya geniş bir destek paketi üzerinde anlaştıklarını hatırlattı.
Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya askeri, mali ve insani destek sağlıyor... Enerji krizi ve yükselen fiyatlar karşısında, önümüzdeki aylarda birlik ve beraberliğimiz test edilecek" dedi.
Stoltenberg ayrıca, Ukraynalıların savaşta bedel olarak canlarını kaybettiğini belirterek, "Bu savaşta bizim ödedediğimiz bedel parayla, ancak Ukraynalıların ödediği bedel ise kaybedilen canlarla hesaplanıyor" diye konuştu.
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