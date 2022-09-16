NATO'dan Ukrayna mesajı: Karşı taarruzlar, savaşın biteceğini göstermiyor

16 Eylül 2022 Cuma, 14:04

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jens Stoltenberg, Ukrayna ordusunun son dönemde Rus birliklerine karşı taarruz adımlarının "çok etkili" olduğunu, ancak bu adımların henüz savaşın "sona ermesini" göstermediğini söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde ilerlemeler sağlaması ve Rus güçlerine yönelik karşı tarruza geçmesi, elbette son derece cesaret verici. Fakat, aynı zamanda da bunun savaşın sonunun başlangıcı olmadığını anlamalıyız" dedi.

Stoltenberg, ittifak ülkelerini, "uzun vadeli bir savaşa hazırlıklı olmaları" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.