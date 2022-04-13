NATO'nun İskandinav Cephesi: İsveç erken, Finlandiya yakın

13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:03

Rusya'nın, NATO'ya üyelik ve nükleer güç iddialarını öne sürerek Ukrayna'ya yönelik düzenlediği harekat devam ederken, Finlandiya ve İsveç de NATO'ya üyelik konusunda adımlar atıyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt verdi.

5. MADDE VURGUSU

Olası bir NATO üyeliğinin ihtiyatla ele alınması gerektiğini aktaran Başbakan Andersson, “Farklı seçenekleri tartışmalıyız. NATO'nun avantajı 5. Madde kapsamındaki güvenlik garantileridir” dedi.

Andersson ayrıca, uluslararası basında yer alan İsveç'in NATO'ya üyelik tartışmalarına da değinerek “Üyelik sürecini yorumlamak için henüz erken” açıklamasında bulundu.

İsveç'in, Finlandiya ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Andersson, “Finlandiya ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Finlandiya, İsveç'e paralel olarak NATO ile ilişkilerini derinleştiriyor. İki ülke olarak NATO'ya yakınız, ancak üyelik kararının ayrı ayrı alınması ve düşünülmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu.

FİNLANDİYA: RUS İŞGALİ İSTEMİYORUZ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise NATO üyeliğine ilişkin herhangi bir kararın "aylar değil, haftalar içinde gerçekleşeceğini" belirterek, “İsveç ve Finlandiya kendi seçimlerini yapacaklar. Bizim seçimlerimiz, bizi ve komşularımızı etkileyecek” açıklamasında bulundu.

Finlandiya'nın tehditlerden korkmaması gerektiğini ifade eden Marin ayrıca, “[NATO'ya üyelik] kararını versek de vermesek de riskler mevcuttur. Ancak tehditlerden korkmamalıyız” dedi.

Marin, Ukrayna'nın başına gelenlerin Finlandiya'nın başına gelmemesi gerektiğini söyleyerek, “Rusya ile uzun bir sınır çizgimiz var ve komşumuz. Rusya, desteklemediğimiz bir savaş başlattı ve bu onlar için talihsiz bir durum. Finlandiya'da böyle bir durumun [Rus işgali] olmamasını engellemeliyiz” dedi.