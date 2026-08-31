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Nepal’de büyük felaket: Can kaybı 903’e yükseldi, 4 bin 247 kayıp var

Nepal’de büyük felaket: Can kaybı 903’e yükseldi, 4 bin 247 kayıp var

31.08.2026 11:14:00
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İHA
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Nepal’de büyük felaket: Can kaybı 903’e yükseldi, 4 bin 247 kayıp var

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde can kaybı 903’e yükselirken, kayıp 4 bin 247 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço arttı.

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Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) can kaybının 903’e yükseldiğini bildirirken, 592’si yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 247 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.ü

Kayıpların 933’ünün hidroelektrik santrali çalışanı, 102’sinin ise asker, polis ve gümrük görevlisi olduğu öğrenildi.

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CESETLER TEŞHİS EDİLEMİYOR

Yetkililer, merkezi Nepal genelinde kimliği belirlenemeyen cesetlerin teşhisinde büyük zorluk yaşarken, aileler de kayıp yakınlarından bir iz bulabilmek için morglara akın ediyor.

Yüzlerce kişi, kayıp aile üyelerine ait fotoğrafları ellerinde ve cep telefonlarında taşıyarak cesetlerin teşhis edilmesini bekliyor.

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