Nepal’de felaketin üzerinden günler geçti: 1380 ölü, 5 bin 500’den fazla kayıp

Nepal’de 26 Ağustos’ta meydana gelen büyük sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Himalayalar’daki Nepal-Çin sınırında bir buzulun kopması sonucu nehre sürüklenen devasa çamur ve kaya kütlesi, çok sayıda kasaba ve köyü yerle bir etti. Yollar ve otoyollar metrelerce çamur ve enkaz altında kaldı.

Felakette en az 1380 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 500’den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çoğunluğu Hindu olan Nepal’de, yaşamını yitirenler için geleneksel 13 günlük yas döneminin son gününe girildi.

İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin anısına ülkedeki kamu kurumlarında ve Nepal’in yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Hindu inancında ölümden sonraki 13’üncü gün, yas döneminin son günü olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini ritüeller ile yiyecek sunumları gerçekleştiriliyor.

ENKAZDAN 4 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri son günlerde 4 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardı.

Kurtarılanlar arasında cumartesi günü bir tünelden çıkarılan Çin vatandaşı ile cuma günü başka bir tünelden kurtarılan iki hidroelektrik santrali çalışanı bulunuyor.

Nepalli bir kadın da cumartesi günü enkaz altında kalan evinden sağ çıkarıldı.

Nepal ordusu, arama kurtarma çalışmalarının özellikle bölgedeki hidroelektrik santrallerinin çevresinde yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Yetkililer, tesislere bağlı tünellerde hâlâ hayatta kalan kişilerin bulunabileceğini değerlendiriyor.

Daha önce iki hidroelektrik çalışanı, felaketin üzerinden 9 gün geçtikten sonra Upper Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali’ne bağlı bir tünelden sağ çıkarılmıştı.

ÇİN TARAFINDA DA ARAMALAR SÜRÜYOR

Felaket Çin’in Tibet bölgesini de etkiledi. Çinli yetkililer, arama çalışmalarında 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Çin tarafında yüzlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu, ekiplerin enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Nepal hükümeti yasın son günü için geniş katılımlı resmi bir tören düzenlememe kararı aldı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, önceliğin halen afetten etkilenen bölgelerdeki arama ve kurtarma çalışmalarında olduğunu belirtti.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel’in ise afet bölgelerini ziyaret ederek meydana gelen hasarı yerinde inceleyeceği bildirildi.

923 MAHKUM SON ANDA KURTARILDI

Felaket sırasında Nuwakot bölgesindeki bir cezaevinde de büyük bir facianın önüne geçildi.

Başbakan Balendra Shah’ın açıklamasına göre güvenlik güçleri, sel suları cezaevine ulaşmadan önce 923 mahkumu daha yüksek bir noktadaki binaya nakletti.

Sel sırasında duvar ve kapıları aşarak kaçan 50 mahkumun ise kısa süre sonra yeniden yakalandığı bildirildi.