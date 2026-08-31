Nepal'de okul müdürünün kararı 900 öğrenciyi selden kurtardı

Nepal'de selden ağır hasar gören bir okulun müdürü, yaklaşık 900 öğrenciyi güvenli bir yere tahliye ederek kurtulmalarını sağladı.

Toplam öğrenci sayısı 1.600'den fazla olan Nuwakot'taki Tribhuvan Trishuli Ortaokulu'nun müdürü Rajendra Dawadi, birkaç dakika içinde farklı kişilerden dört uyarı telefonu aldığını söyledi.

Nuwakot selden en fazla etkilenen bölgeler arasında.

Müdür, bölgede sel tehlikesi olduğuna dair uyarıların ardından 900 öğrenciyi güvenli bir yere tahliye etmeye karar verdiğini anlattı.

Bu aramalar sırasında, sel sularının nehrin yukarısındaki Betrawati yerleşim yerini çoktan yerle bir ettiğine dair haberler de geliyordu.

BBC'ye konuşan müdür, o anda kararını verdiğini ve "Artık daha fazla gecikmemem gerektiğini anladım. Sel gelmese bile en fazla bir günlük derslerden olacaktık" dedi.

Müdür Dawadi, daha yüksek bir yere tahliye edilirken, nehirden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir yurt binasının sel sularına kapıldığını görebiliyordu.





"Kararı 10 dakika sonra verseydik, öğrenciler ve ben dahil hepimiz bugün sizinle konuşamazdık."

26 Ağustos'ta Nepal-Tiber sınırında buzul kopması sonucu meydana gelen ani sel felaketinde 30 Ağustos itibarıyla en az 800 kişi hayatını kaybetti.

Birçoğu yabancı turist olmak üzere Nepal'de 2500'den fazla kişi de kayıp. Çin devlet medyasına göre Tibet'te de 546 kayıp bildirildi.

'SANİYELERLE KURTULDUK'

Kurtarılan 900 öğrenciden biri de 16 yaşındaki Yunisha'ydı.





Yunisha, selden sadece birkaç saniye önce kaçabildiğini söylüyor.

BBC Nepalce'ye konuşan öğrenci, "Arkadaşlarımla birlikte, sadece 10 saniye farkla hayatta kaldık" dedi.

Diğer öğrencilerle birlikte okulun arkasındaki dar ve çamurlu bir yoldan koştuğunu anlatan Yunisha, "Kısa sürede, çarşı gözlerimin önünden silindi" diye ekledi.

Annesi Sabina Shrestha ile birlikte röportaj veren Yunisha, sel haberini duyduktan sonra ailesinin saatlerce ona ulaşmak için çaresizce uğraştığını söyledi.

"Paniklemiştim. Kızıma ve babasına defalarca telefon ettim, ama ikisine de ulaşamadım."

Sonunda ona ulaşabildiğinde, annesi biraz rahatladığını hatırlıyor. Ancak aile, Yunisha eve dönene kadar üç gün daha endişe içinde kaldı.

Sabina, "Çok mutluyum ve rahatladım. Tanrı kızımı kurtardı" dedi.