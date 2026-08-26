Netanyahu’dan İran çıkışı: Anlaşmaya varılabileceğinden şüpheliyim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran, Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran’la olası bir diplomatik anlaşmayı ele aldıklarını belirtti.

İran yönetimine yönelik ağır ifadeler kullanan Netanyahu, Trump’a Tahran ile “iyi bir anlaşmaya” varılmasına itirazlarının olmadığını söylediğini aktardı.

Ancak bunun gerçekleşebileceğine inanmadığını belirten Netanyahu, İran yönetimindeki isimleri “vahşiler” olarak nitelendirerek, “Onlarla bir anlaşmaya varılabileceğinden şüpheliyim. Size söylüyorum, onlarla anlaşma yapamazsınız” dedi.

TRUMP’IN İRAN YAPTIRIMLARINA DESTEK

Netanyahu, Trump’a sunduğu bir diğer seçeneğin ise İran üzerindeki ekonomik baskının artırılması olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin İran’la ticaret yapan veya Tahran’ın yaptırımları aşmasına yardımcı olan ülke ve şirketleri hedef alan yeni ekonomik önlemlerini öven Netanyahu, Trump’ın bu yönde “çok güçlü” bir adım attığını savundu.

ABD yönetimi son günlerde İran ekonomisini daha fazla izole etmeyi hedefleyen yaptırımları genişletirken, Tahran’la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik ikincil yaptırım tehdidini de gündeme getirdi.

Netanyahu, “Başkan Trump’ın yaptığı, İran’a yönelik kuşatmayı sıkılaştırmak oldu. Bunu yalnızca İran’a değil, bu rejime yardım edenlere yönelik baskıyı artırarak yaptı” ifadelerini kullandı.

İsrail’in önünde halen çeşitli sorunlar bulunduğunu belirten Netanyahu, İran’la yaşanan gerilimin sona ermediğini söyledi.

Netanyahu, “İran meselesi henüz bitmedi” diyerek Gazze ve Lübnan’daki hedeflerini de tamamlamaları gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı, “Gazze’de, Lübnan’da ve diğer alanlarda da önümüzdeki sorunları tamamlamamız gerekiyor. Bunu yapmaya kararlıyız” dedi.

BATI ŞERİA’DAKİ YERLEŞİMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Netanyahu, uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi konusunda da geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Savunma Bakanı Israel Katz ve Kabine Sekreteri ile birlikte bölgenin haritasını incelediğini anlatan Netanyahu, haritadaki yerleşim noktalarının İsrail’in geleceği açısından önemli olduğunu savundu.

Netanyahu, yerleşim faaliyetlerine ilişkin “Gerçeklik gözlerimizin önünde değişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail hükümeti, 2022’nin sonlarında göreve gelmesinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da 104 yeni yerleşimin kurulmasını onayladı. İsrailli yetkililer ayrıca yaklaşık 160 tarımsal yerleşim noktası veya ileri karakolun oluşturulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki tutumunu sürdürüyor.