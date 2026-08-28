Netanyahu’dan Türkiye açıklaması: Çatışma arayışında değilim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin kuzeybatısındaki Ebu el-Duhur Hava Üssü’ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Suriye’de olası “cihatçı saldırılara” karşı bir güvenlik bölgesi oluşturmak istediklerini belirterek, Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığının daha güneye ilerlemesine karşı olduklarını söyledi.

“Türkiye’nin kuzey Suriye’de belirli bir bölgesi var. Türkiye’nin güneye gelmesini istemiyorum” diyen Netanyahu, bu mesajın hem Ankara’ya hem de Suriye yönetimine iletildiğini ifade etti.

Netanyahu, Türkiye’nin mevcut konumunun güneyindeki bir havaalanında askeri tahkimat yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Bu mesajı ABD üzerinden, farklı kanallar aracılığıyla ve doğrudan Suriye yönetimine ilettiklerini belirten Netanyahu, “Belirli bir statüko vardı ancak bu statükoyu bozdular ya da bozmayı planladılar” dedi.

Netanyahu, diplomatik uyarıların sonuç vermediğini savunarak İsrail’in daha sonra askeri yöntemlere başvurduğunu söyledi:

“Mesajın alınmadığı açıktı. Bu nedenle bizim terminolojimizde ‘kinetik yöntemler’ dediğimiz yollarla göstermek zorunda kaldık.”

Askeri terminolojide “kinetik eylem”, diplomasi veya yaptırımların aksine bomba, füze ve silahlı saldırı gibi doğrudan askeri güç kullanımını ifade ediyor.

“TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA ARAMIYORUM”

Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışma istemediğini de savundu.

İsrail’in güvenliğini koruyabilmesi için askeri kapasitesini sürekli artırması gerektiğini belirten Netanyahu, “Sadece düşmanın niyetlerine güvenemezsiniz. Niyetler değişir” dedi.

Netanyahu, “Zayıf olduğunuzda saldırırlar, güçlü olduğunuzda size saygı duyarlar. Barışı da güçlü olanlarla yaparlar” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güç dengelerinin hızla değiştiğini söyleyen Netanyahu, “Bir güç çöküyor, başka bir güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizim gücümüzdür” diye konuştu.

Netanyahu şunları kaydetti:

“Suriye bölgesinden gelebilecek bir cihatçı işgal olasılığına karşı Suriye’de bir güvenlik kuşağı oluşturmaya karar verdim. Ayrıca kuzey Suriye’de Türkiye var. Orada belirli bir bölgesi var. Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum. Bunu söyledim ve Suriye yönetimine de ilettim: ‘Aşağı inmeyin, onların güneye gelmesine izin vermeyin.’ Bunu Türklere de ilettim. Belirli bir statüko vardı, ancak onlar bu statükoyu bozdular ya da bozmayı planlıyorlardı. Amerikalılar aracılığıyla, başka yollarla ve ayrıca doğrudan Suriye’ye, Türkiye’nin şu anda bulunduğu bölgenin güneyindeki bir havaalanında Türk askeri tahkimatına müsamaha göstermeyeceğimiz yönünde bir mesaj gönderdim. Görünüşe göre bu mesaj anlaşılmadı ve bunu, bizim terminolojimizde ‘kinetik yöntemler’ olarak adlandırdığımız yolla göstermek zorunda kaldık. Böylece bunu kinetik yöntemlerle ilettik. Bir çatışma aramıyorum, ama şunu biliyorum: sadece düşmanın niyetlerine güvenemezsiniz. İsrail Devleti’ni savunmak istiyorsan, düşmanın ve düşmanlarının yeteneklerinden daha güçlü yetenekler oluşturmaya sürekli devam etmelisin. Çünkü niyetler değişir. Peki ne zaman değişir, biliyor musun? Zayıf olduğun zaman. Zayıf olduğunda sana saldırırlar, güçlü olduğunda ise sana saygı duyarlar. Ayrıca güçlü olanlarla barış yaparlar.”

“GAZZE'DEN ÇEKİLMİYORUZ”

Netanyahu, röportajda Gazze Şeridi’ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Gazze Şeridi’nden ayrılmıyoruz” diyen Netanyahu, Hamas dağıtılmadan ve Gazze tamamen askerden arındırılmadan bölgenin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail’in gerekli gördüğü hedeflere saldırma imkanını koruyacağını belirten Netanyahu, bunu ülkesinin güvenliği açısından zorunlu gördüklerini savundu.

Netanyahu, savaş sırasında kendilerine “Gazze’den çekilin, rehineleri geri alın” yönünde öneriler yapıldığını öne sürerek, rehineleri askeri baskı yoluyla geri getirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

YAPAY ZEKA

Netanyahu, İsrail’in teknoloji ve savunma sanayisine ilişkin hedeflerini de anlattı.

İsrail’in yapay zeka alanında ABD ve Çin’in ardından “üçüncü süper güç” olmasını hedeflediklerini belirten Netanyahu, ülkesini mühimmat ve silah üretiminde de küresel bir merkez haline getirmek istediklerini söyledi.

Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin İsrail savunma sanayisine ilgi gösterdiğini ifade eden Netanyahu, gelecek 10 yılda savunma bütçesine 400 milyar şekel ek kaynak ayrıldığını belirtti.

Netanyahu, büyük savunma sanayisi tesislerinin bir bölümünün yer altında kurulmasının planlandığını da söyledi.