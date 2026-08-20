Netanyahu’dan Türkiye’ye açık tehdit: Suriye’de güneye inmenize izin vermeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’deki olası askeri varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’nin güneyine doğru askeri yapılanma oluşturmasına izin vermeyeceklerini belirterek, bunun İsrail açısından “tehdit” oluşturacağını savundu.

İsrail ordu radyosunun podcast yayınına konuşan Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetlerine ilişkin, “Güneye doğru ilerleyen bir Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz. Çünkü bu bizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Türkiye’ye Suriye’deki askeri varlığı konusunda daha önce mesaj ilettiklerini ileri sürdü.

İngilizce olarak “Yapmayın” diyen Netanyahu, “Mesaj iletildi ancak görünüşe göre duymadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun açıklaması, İsrail ordusunun bir gün önce Suriye’nin kuzeyindeki İdlib yakınlarında bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı hedef almasının ardından geldi.

İsrail Başbakanı, saldırının sorumluluğunu doğrudan üstlenmese de sözleriyle operasyonun Türkiye’nin Suriye’deki askeri faaliyetlerine yönelik bir mesaj olduğunu ima etti.

Netanyahu, İsrail’in daha önce Türkiye’nin Halep yakınlarında bulunan bir hava üssünde askeri varlık oluşturmasına karşı Ankara’ya “genel ifadelerle” mesaj gönderdiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi de saldırının ardından yaptığı açıklamada, Türk askeri yetkililerin söz konusu üssü yakın zamanda incelediklerini iddia etmiş ve Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının İsrail için tehdit oluşturabileceğini savunmuştu.

MUHALEFETTEN TEPKİ

İsrail’de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da saldırıyı “provokatif ve tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Golan, operasyonun Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini artırabileceğini savunarak, “Bu bizi Türkiye ile karşı karşıya gelmeye yaklaştırıyor ve başta ABD olmak üzere müttefiklerimizle aramızdaki gerilimi derinleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.