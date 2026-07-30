Netanyahu ile aynı masaya oturdu: Lübnanlı bankacı hakkında yakalama süreci başlatıldı

Lübnan’da bir yargıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da yemek yiyen tanınmış bankacı Antoun Sehnaoui hakkında güvenlik güçlerine arama ve sorgulama talimatı verdi. Kararın, Sehnaoui’nin ülkeye dönmesi halinde gözaltına alınmasına yol açabileceği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre Yargıtay Yargıcı Ahmad Rami al-Hajj, güvenlik güçlerine Sehnaoui’nin yerini tespit etmeleri ve ifadesini almaları için 30 günlük süre tanıdı.

Son yıllarda çoğunlukla ABD’de yaşayan Sehnaoui’nin şu anda bu ülkede bulunduğu, ancak Lübnan’a dönmesi durumunda gözaltına alınabileceği kaydedildi.

Karar, Sehnaoui’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da yemek yemesinden birkaç gün sonra alındı.

Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya hesabından Sehnaoui’nin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu ile aynı masada oturduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ravid, Sehnaoui ile eski ABD temsilcisi Morgan Ortagus’un, hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham anısına düzenlenen yemeğe ev sahipliği yaptığını; programa Netanyahu ile bazı ABD’li yetkililerin de katıldığını belirtti.

Sehnaoui ile bağlantılı “This is Beirut” adlı internet sitesi de söz konusu buluşmayı “özel yemek” olarak nitelendirerek ayrıntılarını yayımladı.

20 AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU

Lübnanlı 20 avukat, Sehnaoui’nin Netanyahu ile görüşmesi nedeniyle Beyrut Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Sehnaoui’nin “İsrail düşmanıyla temas kurmak ve işbirliği yapmak, İsrail’i boykot yasasını ihlal etmek, vatana ihanet ve devlet güvenliğine karşı suçlar işlemekle” itham edildiği belirtildi.

Şikâyette bulunan avukatlardan Hassan Bazzi, Sehnaoui’nin yasaları ihlal ettiğini ve toplumun milli duygularını incittiğini savundu. Bazzi, savcılığın görevini “etkili ve hızlı şekilde” yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, yargı kararının Teknik Bilgi Ofisinin yaptığı incelemenin ardından verildiğini bildirdi.

İncelemede, Sehnaoui ile Netanyahu’yu aynı masada gösteren fotoğrafın gerçek olduğu; dijital olarak değiştirilmediği, manipüle edilmediği ve yapay zekâyla üretilmediği sonucuna varıldığı aktarıldı.

DOSYA ASKERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLEBİLİR

Dört yargı yetkilisi, 30 günlük sürenin sonunda dosyanın Askeri Mahkemeye gönderileceğini ve Sehnaoui hakkında yakalama kararı çıkarılabileceğini belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, mevcut kararın güvenlik güçlerine Sehnaoui’yi bulma ve sorgulama yetkisi verdiğini ifade etti.

Lübnan yasaları, vatandaşların İsraillilerle temas kurmasını yasaklıyor. İsrail’in kurulduğu 1948 yılından bu yana iki ülke teknik olarak savaş halinde bulunuyor.

Yasayı ihlal edenlerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, Lübnan’da bazı kesimler İsraillilerle temas kurulmasını yasaklayan 1955 tarihli düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. Söz konusu yasa, ihlalde bulunanlara 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

GÖRÜŞME ÇATIŞMALAR SÜRERKEN GERÇEKLEŞTİ

Sehnaoui ile Netanyahu arasındaki buluşma, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İsrail ile Lübnan, güney Lübnan’da İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla son üç aydır ABD destekli doğrudan görüşmeler yürütüyor. Bu görüşmelerin, iki ülke arasında onlarca yıl sonra gerçekleştirilen ilk doğrudan temas olduğu belirtildi.

Mart ayında yeniden başlayan çatışmalarda Lübnan’da 4 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, İsrail’in halen onlarca köy ve kasabayı kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Tarafların kısa süre önce bir çerçeve anlaşmasına vardığı bildirildi.

Bankacılık, medya ve sinema sektörlerinde Lübnan’da ve yurt dışında çeşitli yatırımları bulunan Sehnaoui, 2019 yılında başlayan ekonomik kriz sonrasında yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

Lübnan’daki mali çöküş sırasında milyonlarca kişi banka hesaplarındaki parasına erişimini kaybetmişti. Dünya Bankası, ülkedeki krizi 1850’lerden bu yana dünyada görülen en ağır ekonomik krizlerden biri olarak nitelendirmişti.