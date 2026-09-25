Netanyahu'nun BM'deki konuşmasını dinlemeyen 77 ülkenin tam listesi... Bazıları hiç gelmedi, bazıları ise salonu terk etti!

Görüntülerde Netanyahu konuşmasına başlamadan önce çok sayıda delegasyonun Genel Kurul salonundan ayrıldığı görüldü. Netanyahu kürsüye çıktığında salondaki koltukların önemli bölümünün boş olduğu, protestocuların ise sloganlar attığı görüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre 77 ülkenin temsilcileri Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda değildi. Delegasyonların bir bölümü konuşmanın hemen öncesinde salonu terk ederken, bazı ülkelerin temsilcilerinin ise başlangıçtan itibaren koltuklarında bulunmadığı belirtildi.

İşte, o ülkelerin tam listesi:

AFRİKA — 28 ÜLKE

Mısır, Sudan, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya, Somali, Komorlar, Güney Afrika, Senegal, Cibuti, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Eritre, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Nijer, Botsvana, Uganda, Lesotho, Esvatini, Ekvator Ginesi, Mozambik, Namibya, Kenya.

ASYA — 24 ÜLKE

Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Brunei, Maldivler, Myanmar, Kuzey Kore, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Yemen.

AVRUPA — 6 ÜLKE

İspanya, İrlanda, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, San Marino.

LATİN AMERİKA — 17 ÜLKE

Brezilya, Şili, Kolombiya, Venezuela, Peru, Bolivya, Küba, Nikaragua, Panama, Guyana, Surinam, Belize, Barbados, Bahamalar, Dominika, Saint Lucia, Antigua ve Barbuda.

OKYANUSYA — 2 ÜLKE

Tonga, Tuvalu.

İSRAİL BASININDA GENİŞ YANKI

Yaşananlar İsrail medyasında da geniş yer buldu.

Kamu yayıncısı Kanal 14, salondaki tabloyu 'İsrail'in yüzüne tükürmek' şeklinde nitelendirirken, Yedioth Ahronoth yaşananları 'dramatik protesto' olarak tanımladı.

Haaretz ise Netanyahu'nun konuşmasını tekrara dayalı ve sıkıcı olarak değerlendirdi. Gazete, konuşmanın esas olarak Netanyahu'nun sağ seçmen tabanına ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olduğunu savunurken, İsrail Başbakanı'nın giderek artan uluslararası yalnızlığına dikkat çekti.

“GAZZE'DEKİ İŞİ BİTİRECEĞİZ”

İngiliz The Guardian gazetesi, delegasyonların protesto amacıyla salonu terk ettiği sırada Netanyahu'nun Gazze konusunda 'işi bitirme' sözü verdiğini aktardı.

The Washington Post salonu terk etme eylemini, "İsrail'in politikalarına karşı sert küresel tepkinin bir parçası" olarak değerlendirdi.

İngiliz Independent gazetesi ise Netanyahu'nun zaten tek bir kitleye hitap ettiği yorumunda bulundu.

HOLLYWOOD YILDIZLARI GÖZALTINDA

Netanyahu'nun BM Genel Merkezi'nde konuştuğu saatlerde New York'ta da protestolar düzenlendi.

Times Square yakınlarında toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulunan sloganlar attı.

BM Genel Kurulu'ndaki protesto, Gazze'deki savaşın devam ettiği ve İsrail'in Gazze ile Filistin topraklarına yönelik politikalarına ilişkin uluslararası eleştirilerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Hacks dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla, Filistin yanlısı ve anti-Siyonist bir siyasi grup olan 'Barış için Yahudi Sesi' tarafından New York'ta düzenlenen gösteriye polisin müdahale etmesi üzerine gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

AFP'nin görüntülerinde, Thelma & Louise filminin yıldızı Sarandon'ın, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlandığı sırada düzenlenen gösteride New York Polis Departmanı (NYPD) görevlileri tarafından kelepçelendiği görüldü.