Netanyahu ve eşinin güzellik faturası dudak uçuklattı!

Söz konusu harcamalar, İsrail'deki Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi'nin Aralık 2025'te mahkemeye başvurmasının ardından kamuoyuna açıklandı. Hareket, kamu kaynaklarının bu alanda nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntıların açıklanmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ofisi daha sonra saç ve kişisel bakım giderlerinin yanı sıra devletin temsili kapsamında yapılan giyim ve ağırlama harcamalarını içeren resmi verileri sundu.

İncelenen dönemin büyük bölümünde başbakanlık görevini Netanyahu yürüttü. Başbakanlık Ofisi, tablolarda yer alan saç ve kişisel bakım harcamalarının Netanyahu ile eşi Sara'ya ait olduğunu belirtirken, belgelerde bazı giderlerin tanımlarının standartlaştırılmadığı da kaydedildi.

EKİM 2023'TEKİ FATURA

Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre veriler, Eylül, Ekim ve Kasım 2023 dönemindeki harcamaların ayrıntılarını da ortaya koydu.

Bu üç aylık dönemde başbakanın saç bakımı için toplam 7 bin 897 şekel (125 bin TL), kişisel bakım hizmetleri için ise 4 bin 800 şekel (76,5 bin TL) ödendi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre yalnızca Ekim 2023'te, yani Gazze savaşının başladığı ayda, başbakanın saç bakımı için 2 bin 457 şekel (40 bin TL) harcandı.

Yıllık rakamlara bakıldığında ise saç ve kişisel bakım harcamalarının 2023'te yaklaşık 312 bin şekele (5 milyon TL) ulaştığı görüldü.

Bu rakam, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in başbakanlık yaptığı 2022 yılında yaklaşık 84 bin şekel (1 milyon 340 bin TL) seviyesindeydi.

İncelenen dönem içinde en yüksek yıllık harcama ise 2025'te kaydedildi. Bu yıl saç ve kişisel bakım giderleri yaklaşık 337 bin şekele (5,3 milyon TL) ulaştı.

ABD GEZİLERİNDE ARTTI

Harcamalar yalnızca İsrail içinde yapılan ödemelerle sınırlı kalmadı. Veriler, Netanyahu'nun yurt dışı ziyaretleri sırasında da saç ve kişisel bakım hizmetleri için önemli miktarlarda ödeme yapıldığını gösterdi.

Netanyahu'nun Şubat 2025'te Washington'a yaptığı ziyaret, bu kategorideki en yüksek harcamanın kaydedildiği seyahat oldu. Ziyaret sırasında bir makyaj uzmanı ve kuaföre yaklaşık 13 bin 500 dolar (656 bin TL) ödendi.

Temmuz 2024'te gerçekleştirilen başka bir Washington ziyaretinde ise aynı hizmetler için yaklaşık 11 bin 500 dolar (560 bin TL) harcandı.

Belgelerin bazılarında başbakanla çalışan kuaför ve bakım uzmanlarının isimlerinin 'devlet güvenliği' gerekçesiyle gizlendiği belirtildi.

Diğer bir harcama kaleminde ise tutarlar başbakanlara göre ayrı ayrı açıklandı. Buna göre Netanyahu dönemindeki harcamalar yaklaşık 408 bin şekel (6,5 milyon TL) olurken, Naftali Bennett döneminde yaklaşık 57 bin şekel (910 milyon TL), Yair Lapid döneminde ise yaklaşık 8 bin şekel (127 bin TL) harcandı. Toplam tutar yaklaşık 473 bin şekel (7,5 milyon TL) olarak kaydedildi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi ayrıca mücevher, kıyafet ve dış görünüş danışmanlığı için yapılan harcamalara ilişkin verileri de talep etti. Ancak bu bilgiler açıklanmadı.

KAMU PARASININ KULLANIMI ELEŞTİRİLDİ

Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi Genel Müdürü Avukat Hidi Negev, Başbakanlık Ofisi'nin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bilgi taleplerine yaklaşımını eleştirdi.

Negev, Başbakanlık Ofisi'nin kamu parasının kullanımına ilişkin bilgi taleplerine defalarca yanıt vermediğini ve bilgilerin ancak mahkemeye yapılan başvurular sonucunda elde edilebildiğini söyledi.

Negev, konunun yalnızca Başbakanlık Ofisi'nin harcamalarının kamuoyu tarafından denetlenmesiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda yasaların öngördüğü bildirim ve şeffaflık yükümlülüklerini de kapsadığını belirtti.

"Kamu parasının kullanımı denetimsiz bırakılabilecek bir konu değildir" diyen Negev, kamu kaynaklarının nasıl harcandığının açıklanması gerektiğini vurguladı.