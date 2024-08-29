Netanyahu'dan ana muhalefet liderine suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söyleyen ana muhalefet lideri Yair Lapid'i "yalancılıkla" suçladı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:26
Netanyahu'dan ana muhalefet liderine suçlama
Abone Ol google-news

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, ana muhalefet lideri Lapid'in 7 Ekim suçlamalarına yanıt verdi.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim'den "bir ay önce ve hatta bir saat önce bile" herhangi bir uyarı almadığına yer verilerek, "Yair Lapid yine yalan söylüyor" denildi.

Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonuna konuşmuştu.

Lapid, ordunun saldırılardaki sorumluluğunun "siyasi kademenin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını" vurgulamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde uyarı işaretlerini görmezden geldiğini ifade eden Lapid, "(Hükümet) Gerçekten bilgilendirildi. Ben bilgilendirildim ve gördüğüm istihbarat bilgisi elbette başbakan ve bakanları tarafından da görüldü" demişti.


netanyahu haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

AB'den İsrailli bakanın sözlerine tepki: 'Tümüyle kabul edilemez'

AB'den İsrailli bakanın sözlerine tepki: 'Tümüyle kabul edilemez'
İsrail, konvoya saldırmıştı... Gazze’deki faaliyetlerini askıya aldı

İsrail, konvoya saldırmıştı... Gazze’deki faaliyetlerini askıya aldı
BM'den İsrail açıklaması: 'Bilgileri olduğu halde...'

BM'den İsrail açıklaması: 'Bilgileri olduğu halde...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler