Netanyahu'dan Hizbullah çıkışı: Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini söyledi. İsrail basını ise, İsrail ve Hizbullah’ın 2 hafta içinde ateşkese varacağı iddiasında bulundu.

Netanyahu'dan Hizbullah çıkışı: Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmeli
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:34

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu, Lübnan sınırında yaptığı konuşmada, “Anlaşma olsun ya da olmasın, kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin anahtarı, Hizbullah’ı Litani’nin ötesinde tutmak, yeniden silahlanmasını önlemek ve bize karşı her türlü eyleme güçlü bir şekilde karşılık vermektir” dedi.

İsrail basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde ise, İsrail’in 10-14 gün içinde Hizbullah ile çatışmalara son verecek bir ateşkes anlaşmasına varabileceği öne sürüldü.


Etiketler: #hizbullah #israil

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