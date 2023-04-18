Netanyahu'dan Suudi Arabistan'a çağrı: Normalleşme ve barış istiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini ve bunun Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için "büyük bir adım" olacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 08:29
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'a çağrı: Normalleşme ve barış istiyoruz
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İsrail Başbakanlık basın ofisi, Binyamin Netanyahu ile ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Batı Kudüs'teki görüşmesinden görüntüler paylaştı.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e geçen Graham, Netanyahu ile görüşmesinde, "Suudi Arabistan'a ilişkilerimizi geliştirmek istediğimi ve bunu İsrail'deki dostlarımıza güven verecek şekilde yapmamız gerektiğini söyledim" dedi.

Graham, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ilişkilerin geliştirilmesi için en iyi zamanın şimdi olduğunu ve ABD Başkan Joe Biden'ın Riyad'la ilişkileri normalleştirmeyle yakından ilgilendiğini söylediğini aktardı.

"Cumhuriyetçi Partinin, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi değiştirmek için Başkan Biden ile çalışmaktan memnuniyet duyacağına inanıyorum. Bu da Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasıyla sonuçlanabilir" diyen Graham, bu konuda elinden gelen desteği vereceğini dile getirdi.

Netanyahu ise, "Suudi Arabistan ile normalleşme ve barış istiyoruz. Bunu Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için büyük bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin yanı sıra bölge ve tüm dünya için tarihi sonuçları olabileceğini söyledi.


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