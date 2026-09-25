New York’ta Netanyahu protestosu... Oscar ödüllü Hollywood yıldızları gözaltında!

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Hacks dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla, Filistin yanlısı ve anti-Siyonist bir siyasi grup olan 'Barış için Yahudi Sesi' tarafından perşembe günü New York'ta düzenlenen gösteriye polisin müdahale etmesi üzerine gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

AFP'nin görüntülerinde, Thelma & Louise filminin yıldızı Sarandon'ın, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlandığı sırada düzenlenen gösteride New York Polis Departmanı (NYPD) görevlileri tarafından kelepçelendiği görülüyor.

New York Post, Einbinder'ın da gösteriden polis eşliğinde götürüldüğünü bildirdi. Protestocular, “İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun” ve “Soykırımı Sona Erdirin” yazılı pankartlar taşıdı.

NY polis departmanı sözcüsü, polis ekiplerinin bir kavşağı kapatan kişilerin gerçekleştirdiği planlanmamış bir gösteri ihbarı üzerine bölgeye gittiğini söyledi.

Sözcü, “NY Polis Departmanı Toplum İlişkileri Bürosu görevlileri katılımcılara bölgeden ayrılmaları gerektiğini bildiren uyarılarda bulundu” dedi.

Göstericilerin kavşağı kapatmaya devam ettiğini belirten sözcü, “Uyarılara uymayan çok sayıda kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Polis, gözaltına alınanların toplam sayısını açıklamadı.

Demokrat Partili Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ile New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Ossé de gözaltına alınanlar arasındaydı.

Dozens of protesters, including actor Susan Sarandon, were detained by police in New York after staging a sit-in in the roadway to demand an end to US arms supplies to Israel https://t.co/BUkaACQemY pic.twitter.com/PM7fpJdaLv — Reuters (@Reuters) September 25, 2026

NETANYAHU'YA BM'DE SOĞUK DUŞ

Protestolar sürerken BM Genel Kurulu'nda da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Netanyahu konuşmasına başladığı sırada dünyanın farklı ülkelerinden onlarca temsilci salonu terk etti.

Netanyahu konuşmasında son aylarda kendisiyle ters düşen hem İsrail'in düşmanlarını hem de müttefiklerini hedef aldı. Bunlar arasında kısa süre önce Filistin devletini tanıma yönünde adım atan İngiltere ve Fransa da vardı.

Netanyahu, Genel Kurul'a hitaben şunları söyledi:

“İsrail'i, küçücük İsrail'i sömürgecilikle suçluyorlar. Ne sömürgeciliği? Peki bizi kim suçluyor? Aralarında İngiltere ve Fransa'dan insanlar var. Tanrı aşkına, bu kavramı onlar icat etti.”

SARANDON'DAN AÇIKLAMA

The Rocky Horror Picture Show, Dead Man Walking ve The Witches of Eastwick gibi filmlerle tanınan Susan Sarandon, İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı düzenlenen protestolara yabancı değil.

ABD'li oyuncu bu ay Venedik Film Festivali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşlerini açıkça dile getirmesi nedeniyle iş kaybettiğini söyledi.

Sarandon, “Yakın zamanda hâlâ filmlerim elimden alındı çünkü insanlara beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var. Ama güç yapısı böyle” dedi.

Kamuoyunun yaşananlara bakışında değişim olduğunu düşündüğünü belirten Sarandon, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Durumun anlaşılması ve kamuoyunun yaklaşımı açısından bir değişim olduğunu düşünüyorum. Ancak sektörümde hâlâ Siyonistler tarafından çok güçlü biçimde savunulan görüşler var ve bana karşı tutumlarında bir yumuşama olmadı.”

Sarandon, “Ama ailemi buldum, insanlarımı buldum ve iyiyim” diye ekledi.

"KONUŞMAMANIN BEDELİ DAHA AĞIR"

Hannah Einbinder da daha önce Filistin konusunda sessiz kalmanın bedelinin Hollywood kariyerini kaybetmekten daha ağır olduğunu söylemişti.

Einbinder, Susan Sarandon ve Melissa Barrera gibi oyuncuların sektörde karşılaştıkları tepkileri örnek göstererek bu yıl Cannes Film Festivali sırasında şunları söylemişti:

“Bence onların bildiği şey benim de bildiğim şey: Konuşmamanın bedeli daha ağır.”

Einbinder, sessiz kalmanın kendisi açısından daha büyük bir bedeli olduğunu belirterek şöyle devam etmişti: