New York Times yöneticisi otoparkta öldürüldü: Şüpheliler aileden çıktı

ABD’nin California eyaletinde New York Times’ın oyun biriminde mühendislik yöneticisi olarak görev yapan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, bir spor kompleksinin otoparkında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis, McKinsey’in kayınpederi Shouyong Zhang ile kayınvalidesi Shili Chen’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü San Francisco’nun yaklaşık 56 kilometre doğusundaki Dublin kentinde meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre McKinsey, Dublin Sports Grounds otoparkında çok sayıda kurşun yarasıyla bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen McKinsey olay yerinde yaşamını yitirdi.

New York Times da McKinsey’in ölümünü doğruladı. McKinsey, gazetenin Games biriminde mühendislik direktörü olarak görev yapıyordu.

KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, McKinsey’in kayınpederi Shouyong Zhang ile kayınvalidesi Shili Chen’i saldırının ardından kısa süre içinde gözaltına aldı.

Her ikisi de 77 yaşında olan çift, cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Santa Rita Cezaevi’ne gönderildi. Haklarında ayrıca suç işlemek amacıyla komplo, ateşli silahın ağır ihmalle kullanılması ve çocukların tehlikeye atılması suçlamaları da bulunuyor.

Olay sırasında bölgede çok sayıda kişinin bulunduğu bildirildi. Tanıklar art arda silah sesleri duyduklarını, ardından McKinsey’i yerde gördüklerini anlattı.

Bazı tanıklar, saldırının ardından şüphelilerin olay yerinin yakınında kaldığını söyledi. Polis, çevrede bulunan kişilerin verdiği bilgiler sayesinde iki şüphelinin kısa sürede yakalandığını bildirdi.

CİNAYETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis henüz saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak mahkeme kayıtlarına dayanan ABD basını, McKinsey ile eşinin boşanma ve çocukların velayeti konusunda uzun süredir hukuki anlaşmazlık yaşadığını aktardı.

Taraflar arasında aile içi şiddet ve çocuklara yönelik kötü muamele iddialarının da karşılıklı olarak gündeme geldiği bildirildi.

Söz konusu iddiaların cinayetle doğrudan bağlantılı olup olmadığı ise polis tarafından henüz açıklanmadı.