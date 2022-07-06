Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine saldırı: 2 yaralı
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde silahlı saldırı yapıldı.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Kurban Bayramı için kendi memleketi Daura'ya yapacağı gezi öncesinde güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini taşıyan konvoyunun Katsina eyaletinin Dutsinma yakınlarında saldırıya uğradığını belirtti.
Garba Shehu, saldırganların konvoya ateş açması sonucu hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade ederek, diğer personel ve araçların güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştıklarını aktardı.
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