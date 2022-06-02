Nijerya duyurdu: Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak boru hattı teklifi onaylandı
Nijerya hükümeti, Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak boru hattı teklifini onayladı.
Nijerya Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, basına yaptığı açıklamada, Nijerya Yürütme Konseyi (FEC) toplantısında, Bakanlık tarafından sunulan Nijerya-Fas doğal gaz boru hattı projesini görüştükleri bilgisini paylaştı.
Timipre Sylva, toplantıda, Nijerya ile Fas arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için devlet merkezli Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında anlaşma imzalanmasına onay verildiğini belirtti.
Sylva, projenin halen hazırlık aşamasında olduğunu kaydederek, maliyetin de hesaplandığını kaydetti.
15 Afrika ülkesinden geçecek doğal gaz boru hattı ile Nijerya gazının İspanya üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.
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