Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 49 terörist öldürüldü
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri'nden (NAF) yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 49 Boko Haram mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığı kaydedildi.
Teröristlerin kamp ve sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- SPK başkanı eliyle vurgun
- Dikkat çeken 'Erdoğan' ve 'Peker' ayrıntısı
- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi