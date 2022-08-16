Nijerya'da idam kararı: Zamfara eyaletindeki çete üyeleri idamla yargılanacak
Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Zamfara eyaletinde yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağı bildirildi.
Nijerya'nın Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, televizyonda yaptığı açıklamada, eyalette sık sık yaşanan silahlı saldırılara ve adam kaçırma olaylarına karşı mücadelede yasa çıkarıldığını belirtti.
Bello Matawalle, yeni yasaya göre eyalette yakalanan silahlı çete üyelerinin, fidyecilerin ve çetelere muhbirlik yapmaktan suçlu bulunan herkesin idam cezasına çarptırılacağını söyledi.
Matawalle, eyalette bundan sonra 20.00 ila 06.00 saatlerinde motosiklet kullanımının yasaklandığını aktararak, bu kararın da hükümetin, Zamfara ve komşu eyaletlerini 10 yıldan fazla süredir rahatsız eden silahlı çeteler sorununu çözmek için çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.
Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Son olarak, 11 Temmuz'da bir köyde düzenlenen saldırıda 18 çiftçi öldürülmüştü.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
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