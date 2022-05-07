Nijerya'da terör operasyonu: 46 çete üyesi yakalandı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:29

Nijerya Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Lawal Abubakar, Mart-Nisan aylarında eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Lawal Abubakar, operasyonlarda 46 çete üyesinin yakalandığını kaydederek, çok sayıda üyenin yaralı olarak kaçtığı, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

GEÇEN YIL 3 BİN 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl Nisan ve Temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.