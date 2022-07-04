Nijerya'da terör saldırıları: 50 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
26 Haziran - 2 Temmuz'da Nijerya'nın farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında 30 asker ve 10 da polisin de bulunduğu en az 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ya da kaçırıldı.
Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 314 üyesi teslim olmuş, ayrıca 82 örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
- Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
- Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Demirören'e tarih verdi
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’