Nikaragua’da tartışmalı anayasa değişikliği: Muhaliflere seçim engeli

Nikaragua Parlamentosu, Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın talep ettiği anayasa değişikliğini salı günü oybirliğiyle kabul etti.

Parlamento Başkanı Gustavo Porras tarafından açıklanan düzenleme, ülkedeki seçim sistemini ve devlet başkanlığı süresini doğrudan etkileyen önemli değişiklikler içeriyor.

Anayasa değişikliğiyle birlikte Nikaragua’da devlet başkanının görev süresinin 6 yıldan 7 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Düzenleme aynı zamanda belirli suçlamalarla karşı karşıya kalan kişilerin seçimlere katılmasını da engelliyor.

Yeni düzenlemeye göre, “darbe girişimlerinde” bulunduğu, “vatana ihanet” ettiği veya yabancı bir ülkenin “askeri müdahalesini” talep ettiği ya da desteklediği değerlendirilen kişiler seçim süreçlerine katılamayacak.

Söz konusu hükümlerin, Ortega yönetimine karşı çıkan muhalif siyasetçilerin adaylığını engellemek amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

Daniel Ortega yönetimi, özellikle son yıllarda muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik uygulamaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor.