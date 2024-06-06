Normandiya'da dikkat çeken an: ABD Başkanı Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:29

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:29

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, Başkan Joe Biden'ın ani bir hareketi dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Normandiya çıkarmasının kahramanlarıyla selamlaşan Biden, müzik eşliğinde tören sırasında aniden çömeldi. Ancak, savunma bakanı Lloyd Austin'in konuşması anons edilince pozisyonunu değiştirmek zorunda kaldı ve bu sırada sahnedeki diğer kişiler ayakta kalmaya devam etti.

Bu tuhaf an, Biden'ın dizlerini büküp oturmaya hazırlanırken müziğin kesilmesi ve anonsun yapılmasıyla yaşandı. Başkan Biden, diğer katılımcılar gibi yeniden ayağa kalkmak için hafifçe doğruldu, ardından oturdu. Jill Biden, bu anlarda bazen yönlendirmeler yaparak Biden'a yardımcı oldu.

BİDEN'İN YAŞI TARTIŞILIYOR

Bu özel törende, Biden, 1944'te Normandiya'ya çıkan ve Avrupa'nın özgürlüğü için savaşan gazilerle bir araya geldi. Gazilere özel olarak hazırlanan madalyalar takdim etti. Törenin sonunda Jill Biden, başkanı sahneden indirerek etkinliği sonlandırdı. Bu an, ABD seçimleri öncesinde Biden'ın Avrupa'ya yaptığı iki ziyaretin ilkinde yaşandı.

Biden'ın yaşı ve sağlık durumu, özellikle yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal'da yayımlanan bir makalede, Biden'ın bazen toplantıları unuttuğu ve politika detaylarını karıştırdığı iddiaları yer aldı. Bu iddialar, bazı tıp uzmanlarının Biden'ın bilişsel bir test yaptırması çağrılarını yenilemesine neden oldu.