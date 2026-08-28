Avrupa’nın en yaşlı hükümdarı olan Norveç Kralı 5. Harald, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Norveç Kralı 5. Harald kimdir? Norveç Kralı 5. Harald neden öldü? Norveç Kralı 5. Harald'ın yerine kim geçecek?

NORVEÇ KRALI 5. HARALD KİMDİR?

V. Harald, 21 Şubat 1937 tarihinde dünyaya geldi. Harald, 21 Şubat 1937'de büyükbabası Kral Haakon VII'nin hükümdarlığı sırasında Skaugum malikanesinde doğdu. Ebeveynleri İsveç Veliaht Prensi Olav (sonradan Olav V) ve Prenses Martha'ydı. Harald, 31 Mart'ta Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın Kraliyet Şapeli'nde Piskopos Johan Lunde tarafından vaftiz edildi.

NORVEÇ KRALI 5. HARALD'IN HAYATI

1940 yılında, Alman işgali nedeniyle tüm kraliyet ailesi Oslo'dan kaçtı . Ailenin ayrılmasının daha güvenli olduğu düşünüldü. Kral ve Olav Norveç'te kaldı, Märtha ise Ragnhild, Astrid ve Harald ile birlikte İsveç'e gitti. 10 Nisan gecesi İsveç'e ulaştılar, ancak Märtha İsveç doğumlu olmasına rağmen sınır kapısında sorunlarla karşılaştı.

1945 sonbaharında Harald, devlet okuluna giden ilk kraliyet ailesi üyesi olarak Smestad okulunda üçüncü sınıfa kaydoldu. 1954 yılında, henüz 17 yaşındayken annesi kanserden öldü. Harald, Oslo Katedralskole'den mezun oldu ve o sonbaharda Oslo Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. Daha sonra Trandum'daki Süvari Subay Aday Okulu'na, ardından da 1959'da mezun olduğu Norveç Askeri Akademisi'ne devam etti. 21 Eylül 1957'de büyükbabasının ölümünün ardından, Harald 20 yaşında veliaht prens oldu. Altı gün sonra ilk kez Devlet Konseyi'ne katıldı ve 21 Şubat 1958'de Norveç Anayasası'na yemin etti. Aynı yıl, Kral'ın yokluğunda ilk kez naip olarak görev yaptı.

Babasının 17 Ocak 1991'de vefat etmesi üzerine Harald, Norveç tahtına geçti. 1387'de ölen Olav IV'ten bu yana, 604 yıl aradan sonra, Norveç doğumlu ilk hükümdar oldu. Harald, bu adı taşıyan altıncı Norveç Kralı ve 855 yıl sonraki ilk kraldır.

Harald'ın saltanatı, Norveç Kraliyet ailesi için modernleşme ve reformla damgasını vurdu. Kral, kraliyet ailesini Norveç halkına ve Norveç medyasına daha açık hale getirmek için Kraliçe Sonja ve Haakon ile yakın işbirliği yaptı. Harald'ın kraliyet ailesine iki sıradan vatandaşı daha kabul etme kararı, Veliaht Prenses Mette-Marit ve Ari Behn, modernleşme ve uyumun bir işareti olarak yorumlandı.

KRAL 5. HARALD NEDEN ÖLDÜ?

Şubat 2024'te Malezya'da tatildeyken Harald, Langkawi'de düşük kalp atış hızı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve geçici bir kalp pili takıldı. 17 Ağustos 2026'da Harald, hemolitik anemi için kortizon tedavisi nedeniyle oluşan sıvı tutulumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve iki haftalık hastalık iznine çıkarıldı. 24 Ağustos'ta saray, durumunun kötüleştiğini ve kan dolaşımı enfeksiyonu için antibiyotik aldığını açıkladı. 27 Ağustos'ta saray, durumunun "son derece ciddi" hale geldiğini duyurdu. Harald , 28 Ağustos'ta Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde 06:35'te 89 yaşında vefat etti.

KRAL 5. HARALD'IN YERİNE KİM GEÇECEK?

Norveç Kralı 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta oğlu Kral 8. Haakon (Veliaht Prens Haakon) geçmiştir.