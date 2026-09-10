Norveç Kralı'na 'firavunvari' cenaze... Milyonlarca dolarlık tabut devlet bütçesinden karşılandı

35 yıl boyunca tahtta kalan Norveç, Kral V. Harald, ağır bir kan enfeksiyonu geçirmesinin ardından 28 Ağustos'ta hastanede 89 yaşında öldü.

Son günlerde naaşı Saray Şapeli'nde tutulan Harald'ın tabutu, kısa bir süre önce halkın ziyaretine açıldı.

Öğle saatlerinde tabut, kortej eşliğinde Oslo Katedrali'ne götürülecek. Cenaze töreni yerel saatle 13.00'te başlayacak.

Törenin ardından kortej, Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'ne hareket edecek ve Harald burada defnedilecek. Cenazenin sonunda ayrıca özel bir kilise töreni düzenlenecek.

Harald'ın ölümünün ardından oğlu Haakon, doğrudan Norveç tahtına geçti.

2,1 MİLYON DOLARLIK GİZEMLİ TABUT

Cenazenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Kral Harald'ın defnedileceği ve tasarımı henüz kamuoyuna açıklanmayan tabut.

Tabutun maliyetinin 2,1 milyon doları aşacağı belirtiliyor.

Harald, Ekim 2024'te yaptığı bir konuşmada Norveç devlet bütçesinde kendisi ve eşi Kraliçe Sonja'nın bir gün birlikte defnedileceği tabut için 20 milyon Norveç kronu, yaklaşık 2,17 milyon dolar ayrılmasını kendince esprili bir dille gündeme getirmişti.

Kral, tabutu özellikle Antik Mısır'daki cenaze törenleriyle özdeşleşen 'lahit' kavramıyla karşılaştırmıştı.

Harald'ın tabutla ilgili sözleri o dönemde ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

"Umarım tabutun içi iyi döşenir ve rahat uyunabilir. Sonuçta orada uzun süre kalacağız" diyen Harald yetkililere ayrıca, 'öteki dünyadaki yaşamıyla ilgilendikleri' için teşekkür etmişti.

ÜNLÜ ŞİRKET TASARLADI

Yeni çift kişilik tabutun tasarımı, dünyaca ünlü Norveçli mimarlık şirketi Snøhetta tarafından hazırlandı.

Şirket, Oslo Opera Binası'nın yanı sıra Paris'teki Le Monde gazetesinin genel merkezinin tasarımına da imza atmıştı.

Harald ve Kraliçe Sonja için hazırlanan yeni tabut, Oslo'daki kraliyet yapıları bünyesinde bulunan ve 1949'da açılan küçük kraliyet mozolesindeki diğer iki kraliyet lahitinin yanına yerleştirilecek.

Mozolenin ortasında bulunan beyaz mermer lahitte, mevcut hanedanın ilk kralı ve Harald'ın büyükbabası VII. Haakon ile eşi Kraliçe Maud yatıyor.

Koyu yeşil bronzdan yapılan diğer lahitte ise Harald'ın anne ve babası Kral V. Olav ile Veliaht Prenses Märtha bulunuyor.

Normal şartlarda kraliyet yapılarındaki turlar kapsamında ziyaretçilere açılan kraliyet mozolesi, cenaze hazırlıkları nedeniyle şu anda ziyarete kapalı.