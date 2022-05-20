Son dakika: Norveç'te bıçaklı saldırı

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:59

Norveç polisi, ülkenin güneydoğusundaki Numedal kentinde bir saldırganın rastgele saldırılar ile en az dört kişiyi bıçakladığını ve yaraladığını söyledi.

Polis, kurbanlardan birinin durumunun kritik olduğunu ve saldırganın yakalandığını duyurdu