Son dakika: Norveç'te bıçaklı saldırı
Norveç’in güneydoğusundaki Numedal bölgesinde dört kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.
Norveç polisi, ülkenin güneydoğusundaki Numedal kentinde bir saldırganın rastgele saldırılar ile en az dört kişiyi bıçakladığını ve yaraladığını söyledi.
Polis, kurbanlardan birinin durumunun kritik olduğunu ve saldırganın yakalandığını duyurdu
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz için kritik karar
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı