Son dakika: Norveç'te bıçaklı saldırı

Norveç’in güneydoğusundaki Numedal bölgesinde dört kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 10:59
Son dakika: Norveç'te bıçaklı saldırı
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Norveç polisi, ülkenin güneydoğusundaki Numedal kentinde bir saldırganın rastgele saldırılar ile en az dört kişiyi bıçakladığını ve yaraladığını söyledi.

Polis, kurbanlardan birinin durumunun kritik olduğunu ve saldırganın yakalandığını duyurdu


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