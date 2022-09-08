Norveç'ten Ukrayna'ya askeri destek: 160 Hellfire füzesi gönderiyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:49

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç'in, Ukrayna'ya asker destek kapsamında yeni teçhizat ve silahlar hibe edileceği bildirildi.

Açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 160 "Hellfire" füzesi, fırlatıcı ve güdüm sistemi sevk edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bağışta yaklaşık 160 Hellfire füzesi, fırlatıcı ve güdüm sistemi yer alıyor. Ukrayna, envanterdeki stoklarımızdan gece görüş cihazları da alacak" ifadelerine yer verildi.