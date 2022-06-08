Norveç'ten Ukrayna'ya askeri destek: Obüs gönderdiler

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:54

Norveç Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 22 M109 kundağı motorlu obüs ile uzun menzilli silahlarda kullanılacak teçhizat, yedek parça ve mühimmat desteği sağlandığı belirtildi.

Norveç, Almanya'daki Ukraynalı askerlere M109'ların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verdi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, "Ukrayna'da devam eden savaştaki gelişmeler şimdi daha ağır topçu ve silah sistemlerinin de sağlanması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Ukraynalı bir yetkili de Politico'ya yaptığı açıklamada, uzun menzilli füzeler ve obüslere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yetkili, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın 100'den fazla obüs gönderdiğini belirterek, Rus güçleriyle savaşabilmek için 700 obüse daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.