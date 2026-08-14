Macaristan'da elektrik şebekesi çökme noktasında: Araç şarjına 'yoğun saat' kısıtlaması!

Macaristan genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve kuraklık, ülkenin elektrik altyapısında ciddi bir krize yol açtı. Ulusal şebeke üzerindeki aşırı yükü hafifletmek isteyen şarj ağı operatörleri, elektrikli araç şarj hizmetlerinde geçici kısıtlamalara gitmeye başladı. MOL, E.ON ve Shell gibi dev şirketler akşam saatlerinde hızlı şarj cihazlarının gücünü azaltırken, bazı sağlayıcılar şarj noktalarını tamamen kapatmayı veya fahiş fiyatlar uygulayarak kullanımı caydırmayı tercih ediyor.

KRİZİN KAYNAĞI: KURUYAN TUNA NEHRİ VE KLİMALAR

Yaşanan krizin arkasında hem üretim hem de tüketim tarafındaki olağanüstü şartlar yatıyor. Macaristan’ın tek nükleer santrali olan Paks Nükleer Santrali, kuraklık nedeniyle Tuna Nehri’nden yeterli soğutma suyu çekilemediği için şu anda kapasitesinin çok altında çalışmak zorunda kalıyor.

Üretim düşerken, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının tavan yapması, özellikle akşam saatlerinde elektrik tüketimini rekor seviyelere çıkardı. Şebekenin çökmesini engellemek amacıyla acil durum önlemleri devreye sokuldu.

DEV OPERATÖRLER GÜÇ İNDİRDİ, MARKETLER ŞARJI KAPATIYOR

Şebeke yükünün tepe noktasına ulaştığı 16:00 ile 22:00 saatleri arasında elektrik tüketimini kısmak amacıyla operatörler şu adımları attı:

MOL: Ağustos başından bu yana, normalde 150 kW ve üzeri güç sunan "MOL Plugee" hızlı şarj cihazlarının gücünü akşam saatlerinde maksimum 100 kW ile sınırlandırdı. Şirket ayrıca oto yıkama tesislerini kapatarak franchise ortaklarına da tasarruf çağrısında bulundu.

Ağustos başından bu yana, normalde 150 kW ve üzeri güç sunan "MOL Plugee" hızlı şarj cihazlarının gücünü akşam saatlerinde maksimum 100 kW ile sınırlandırdı. Şirket ayrıca oto yıkama tesislerini kapatarak franchise ortaklarına da tasarruf çağrısında bulundu. E.ON Drive Infrastructure: 300 kW ve üzeri kapasitedeki ultra hızlı şarj istasyonlarının gücünü %50 oranında düşürdü. Şirket, bu adımla şebekeye 10 MW’a kadar kapasite kazandırıldığını açıkladı.

300 kW ve üzeri kapasitedeki ultra hızlı şarj istasyonlarının gücünü %50 oranında düşürdü. Şirket, bu adımla şebekeye 10 MW’a kadar kapasite kazandırıldığını açıkladı. Shell Recharge: Kısıtlamayı bir saat öne çekerek 16:00-22:00 saatleri arasında istasyon başı gücü 150 kW ile sınırladı.

Kısıtlamayı bir saat öne çekerek 16:00-22:00 saatleri arasında istasyon başı gücü 150 kW ile sınırladı. Tesco ve Metro: Tesco mağazalarının otoparklarındaki şarj noktaları geçici olarak tamamen kapatıldı. Toptan market zinciri Metro ise tüm mağazalarındaki şarj istasyonlarını her gün 16:00-22:00 saatleri arasında yazılım yoluyla devre dışı bırakıyor.

GÜCÜ DÜŞÜRMEYEN FİYATI ARTIRDI

Şarj gücünü teknik olarak düşürmek istemeyen bazı şirketler ise finansal bir yöntem seçti. EV.analytica tarafından işletilen EV.app, yoğun saatlerde şarj başlatan sürücülere caydırıcı bir tarife uygulamaya başladı. Sürücüleri şarj saatlerini değiştirmeye teşvik etmek amacıyla yoğun saatlerde kWh başına 420 Forint (yaklaşık 64 TL) gibi yüksek bir ücret talep ediliyor.

GELECEĞİN ENERJİ GERÇEĞİ: İLK TAVİZ OTOMOBİLLERDEN GELDİ

Aşırı sıcakların tetiklediği bu durum, şarj altyapılarının şebeke yük yönetiminde anlık bir dengeleme aracı olarak kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Elektrikli araç kullanıcıları için bu tablo; uzayan şarj süreleri, artan maliyetler ve saatlerce hizmet veremeyen istasyonlar anlamına geliyor.

Gelişmeler, elektrifikasyona geçen ulaşım ve enerji sistemlerinin gelecekte karşılaşacağı temel bir gerçeği de özetliyor: Her kilovatsaat enerji, her an maksimum güçte sunulamayabilir.

Daha basit bir ifadeyle; klima, elektrik şebekesi ve elektrikli araçlar aynı anda yüksek enerjiye ihtiyaç duyduğunda bir tarafın taviz vermesi gerekiyor. Macaristan'da bu uzlaşmayı sağlayan taraf şimdilik otomobiller oldu. Sürücüler için can sıkıcı olsa da bu yöntem, elektrik sisteminin tamamen çökmesini önleyen en kritik güvenlik supabı olarak görülüyor.