Obama ailesinin köpeği Sunny hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ailesinin köpeği Sunny’nin 13 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Obama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün ailemizin çok sevilen bir üyesini kaybettik” ifadelerini kullandı.

Sunny’nin aileye 2013 yılında, Obama’nın ikinci başkanlık döneminin başında katıldığını belirten Obama, ailenin diğer köpeği Bo dahil herkesin Sunny’ye kısa sürede bağlandığını anlattı.

Portekiz su köpeği olan Sunny, Obama ailesinin Beyaz Saray’da yaşadığı dönemde birçok resmi etkinlikte yer aldı.

Sunny ve Bo, yabancı devlet temsilcilerinden çocuklara kadar çok sayıda Beyaz Saray ziyaretçisiyle buluştu.

Sunny’nin en dikkat çeken anlarından biri ise 2015 yılında Papa Francis’in Beyaz Saray ziyareti sırasında yaşandı. Sunny ve Bo, Papa Francis ile başkanlık konutunun Mavi Oda’sında bir araya geldi.

OBAMA: SINIRSIZ BİR ENERJİSİ VARDI

Barack Obama, Sunny’yi yüksek enerjisi ve hareketliliğiyle hatırladıklarını belirtti.

Obama, Sunny’nin Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’ndeki çitlerin üzerinden kolaylıkla atladığını ve aile üyeleriyle koşmayı, yerde yuvarlanmayı ve uzun süre karnının okşanmasını sevdiğini anlattı.

Sunny’nin kızları Malia ve Sasha’ya da çok bağlı olduğunu ifade eden Obama, köpeğin Beyaz Saray çalışanlarını sık sık takip ederek onların yanında dolaştığını söyledi.

Obama’nın anlattığı Sunny’nin dikkat çekici özelliklerinden biri de cinsinin aksine sudan hoşlanmamasıydı.

Obama, Sunny’yi “gürültülü ve etrafı batırarak su içen” bir köpek olarak tanımlarken, 13 yıl boyunca ailenin sürekli yanında olduğunu belirtti.

Obama, “Her zaman sadık, her zaman tatlı, her zaman maceraya hazırdı. Hayatının sonuna kadar enerjik ve güzeldi” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ AĞABEYİ BO İLE BİRLİKTE”

Obama ailesinin diğer Portekiz su köpeği Bo, 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Bo, 2009’da Barack Obama’nın başkanlık görevine başlamasının ardından kızları Sasha ve Malia’ya verilmiş ve ailenin Beyaz Saray yaşamına uyum sağlamasında önemli bir yere sahip olmuştu.

Obama, Sunny için yaptığı veda paylaşımında, “Onu çok özleyeceğiz. Şimdi büyük ağabeyi Bo’nun yanında olduğunu ve onun iyi olduğundan emin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

ABD başkanlarının Beyaz Saray’da evcil hayvan beslemesi uzun yıllara dayanan bir gelenek.

George H. W. Bush’un Millie adlı köpeği, Bill Clinton’ın Buddy’si ve George W. Bush’un Barney adlı İskoç teriyeri, Beyaz Saray’ın bilinen evcil hayvanları arasında yer aldı.

Sunny de Obama ailesiyle geçirdiği Beyaz Saray yıllarında bu geleneğin en tanınan üyelerinden biri olmuştu.