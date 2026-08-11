Okyanuslarda rekor: Tarihin en sıcak temmuzu kaydedildi

Dünya genelinde okyanuslar, Pasifik'te gelişmekte olan El Niño koşullarının da etkisiyle, tarihin en yüksek temmuz sıcaklıklarına ulaştı.

Dünya kutup bölgeleri dışında kalan deniz yüzeyi sıcaklığının ortalaması Temmuz'da, kuzeyde 60 derece ile güneyde 60 derece arasındaki bölgelerde 20,96C olarak ölçüldü.

Bu değer, Temmuz 2023'te kaydedilen 20,89C'lik önceki rekoru geride bıraktı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, geçen ay küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak ikinci Temmuz aylarından biri oldu. Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme ait tahmini ortalamanın 1,47C üzerine çıktı.

Batı Avrupa ise şimdiye kadarki en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı; uzun süren sıcak ve kurak koşullar bölgede aşırı orman yangınlarını körükledi.

Bu arada Birleşik Krallık, bu hafta yılın beşinci sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

Devam eden kurak hava koşulları su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, daha fazla bölgenin resmen kuraklık ilan edilmesine yol açabilir.

Avrupa genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayında Atlantik kıyılarında ve Batı Akdeniz'de rekor seviyelere ulaştı.

Bu durum, yaygın ve güçlü deniz sıcak hava dalgalarına katkıda bulundu.

Deniz sıcaklıkları, El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği tropikal Pasifik'in büyük bölümünde olağanüstü derecede yüksek kalmayı sürdürdü.

El Niño, Pasifik'te görülen doğal bir hava olayı ve insan kaynaklı küresel ısınmayla birleştiğinde sıcaklık artışlarına ve daha aşırı hava olaylarına neden olabiliyor.Okyanuslar iklimin düzenlenmesinde hayati bir rol oynuyor. Sera gazı emisyonlarının ürettiği fazla ısının büyük bölümünü emiyor ve Dünya'daki oksijenin yarısını üretiyor.

Okyanusların ısınmasının en büyük etkisi deniz seviyesindeki yükselme.

Deniz suyu ısındıkça genleşiyor ve bilim insanlarının bugüne kadar kaydettiği deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık üçte biri bu termal genleşmeden kaynaklanıyor.

Bu sular, alçak kıyı bölgelerini ve ada ülkelerini su altında bırakabiliyor.

Daha sıcak denizler aynı zamanda daha uzun süreli ve daha şiddetli deniz sıcak hava dalgalarına yol açıyor.

Bu dalgalar, mercan resiflerinde geniş çaplı beyazlamaya neden olurken deniz yosunu ormanlarını ve balıkçılığı da ağır şekilde etkiledi.

Daha sıcak okyanus yüzeyleri ayrıca atmosfere daha fazla ısı ve nem buharlaştırıyor; bu da tropikal fırtınaları güçlendiriyor ve daha yoğun yağışlarla besliyor.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AŞIRI SICAKLIKLARI YOĞUNLAŞTIRIYOR'

Batı Avrupa olağanüstü bir aşırı sıcaklık dönemi yaşıyor. Haziran ve Temmuz aylarında rekor kıran sıcaklıklar görülürken, bazı bölgeler Mayıs ayından bu yana üçüncü ya da dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Batı Avrupa genelinde Haziran ve Temmuz aylarının ortalama sıcaklığı 21,62C oldu. Bu değer ortalamanın 2,79C üzerinde ve iki aylık dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviye.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Burgess, "Temmuz 2026, Batı Avrupa'da olağanüstü sıcaklıkların görüldüğü art arda üçüncü ay oldu" dedi.

Burgess, kalıcı yüksek basınç sistemlerinin bölgede sıcaklığı hapsettiğini, kuruyan toprakların ise doğal soğutma kapasitesini azalttığını söyledi.

"Bu, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıkları nasıl yoğunlaştırdığının açık bir örneği; çünkü sıcaklık ve kuraklık giderek birbirini güçlendiriyor" diye ekledi.

Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış miktarı ve/veya toprak nemi olağanüstü düşük seviyelerde kaydedildi.

Batı Avrupa'nın büyük bölümünde toprak nemi seviyeleri, bölgenin şiddetli kuraklık yaşadığı 2022 yılına kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü.

Nehir seviyeleri ortalamanın çok altında kaldı; bazı yerlerde ise olağanüstü derecede düşüktü. Özellikle Seine, Ren ve Tuna nehirleri bundan etkilendi.

Düşük akış seviyeleri, su kaynakları ve sulama, su ekosistemleri, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Uzun süren sıcak ve kurak koşullar, orman yangınları için elverişli ortam yarattı.

Geçen ay Batı Avrupa genelinde büyük orman yangınları etkili olurken, yanan alan miktarı ile ortaya çıkan duman ve emisyonlar açısından "olağanüstü bir faaliyet" görüldü.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Rouil, "İklim değişikliği, Güney Avrupa'da büyük ve yüksek yoğunluklu orman yangınlarını destekleyen türden sıcak ve kurak koşulları giderek daha fazla beraberinde getirirken, yangın sezonunu da kuzeye doğru uzatıyor" dedi.

Rouil, daha büyük yangınların daha fazla duman ürettiğini ve dumanı atmosferde daha yüksek seviyelere taşıdığını, bunun da dumanın çok daha uzak mesafelere ulaşmasını sağladığını söyledi.

Bu da görece az sayıda orman yangını yaşayan ülkelerin, uzun mesafeler kat eden dumandan giderek daha fazla etkilenebileceği anlamına geliyor.

AŞIRI HAVA OLAYLARI 'YENİ NORMAL'

Birleşik Krallık'ta ise süregelen kurak dönem, zaten baskı altındaki su kaynakları üzerindeki yükü artırıyor.

Meteoroloji Kurumu'na göre İngiltere ve Galler, kayıtların tutulmaya başlandığı 190 yıl öncesinden bu yana en kurak Temmuz ayını yaşadı. İngiltere'nin büyük bölümleri ile Galler'in tamamında ise resmî olarak kuraklık ilan edilmiş durumda.

Çevre Ajansı, kurak koşulların sürmesi halinde İngiltere'de daha fazla bölgenin kuraklık ilan edilebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kurumu'nun Birleşik Krallık iklimine ilişkin son raporuna göre, bir zamanlar aşırı kabul edilen hava koşulları artık "yeni normal" hâline geliyor.

Son değerlendirme, İngiltere'nin güneyinde yılın en sıcak gününün artık 1961-1990 dönemine kıyasla 4,5C daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Meteoroloji Kurumu iklim bilgi bilim insanı Mike Kendon, "Şu anda tarihî ve benzeri görülmemiş bir değişim döneminde yaşıyoruz" dedi ve "kanıtlar, 20. yüzyılın ikliminin artık ortadan kalktığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Bilim insanları, El Niño'nun küresel sıcaklıkları geçici olarak daha da yukarı taşıyabileceğini söylüyor.

Bunun etkileri, özellikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan insan kaynaklı ısınmanın yaşandığı bir ortamda hissediliyor.

Dünya, şu anda ortalama olarak 19. yüzyılın sonlarındaki seviyeden yaklaşık 1,4C daha sıcak.