Ölüm Vadisi’nde aşırı sıcak can aldı: Aracı çamura saplandı, yardım ararken öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı’nda aşırı sıcaklar bir turistin ölümüne neden oldu.

68 yaşındaki Fransız turist Pierre Michel Formosa, bir arkadaşıyla seyahat ettiği aracın West Side Road’da çamura saplanmasının ardından yardım bulmak için araçtan ayrıldı.

İki turist, çölde yürüyerek yardım aramaya karar verdi. Formosa yaklaşık 2,1 kilometre ilerledikten sonra aşırı sıcak nedeniyle yoluna devam edemedi.

Formosa’nın birlikte seyahat ettiği kişi ise yürüyüşünü sürdürerek yoldan geçen bir aracı durdurmayı başardı ve yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye park görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli arama çalışmasının ardından Formosa aynı gün öğleden sonra bulundu.

Yetkililer, 68 yaşındaki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Formosa’nın kesin ölüm nedeni yapılacak adli incelemenin ardından açıklanacak.

SICAKLIK 46,6 DERECEYE ULAŞTI

ABD Ulusal Park Servisi, olay sırasında bölgede sıcaklığın 46,6 dereceye kadar çıktığını bildirdi.

Death Valley Ulusal Parkı Müdürü Mike Reynolds, yaşanan olayın bölgedeki koşulların ne kadar hızlı şekilde tehlikeli hale gelebileceğini gösterdiğini söyledi.

Reynolds, aşırı sıcakların yanı sıra uzun mesafeler ve bölgenin yerleşim yerlerinden uzak olmasının ziyaretçiler açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.

AŞIRI SICAK UYARISI YAPILMIŞTI

Dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak bilinen Ölüm Vadisi’nde olayın meydana geldiği gün aşırı sıcak uyarısının yürürlükte olduğu belirtildi.

Bölgede 1913 yılında 57 dereceye ulaşan bir sıcaklık ölçümü kayıtlara geçmiş ve bu değer uzun yıllardır dünya sıcaklık rekorlarından biri olarak gösterilmişti.

Meteoroloji uzmanları, Güney Kaliforniya’nın yaz mevsiminin en sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Aşırı sıcakların ABD’nin farklı bölgelerinde de ciddi sonuçlara yol açtığı belirtilirken, yalnızca haziran ayında Arizona’daki Grand Canyon’da yürüyüş yapan en az dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.