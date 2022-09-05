OPEC duyurdu: Ekim ayında günlük 100 bin varil üretim kesintisine gidecek

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:21

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve Ekim ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Ekim ayı için OPEC+ grubunun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı almış oldu.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Ekim'de yapılacağı duyurulurken, gelecek süreçte ihtiyaç duyulması halinde piyasa gelişmelerini ele almak üzere herhangi bir zamanda Bakanlar Toplantısı yapılması çağrısında bulunulabileceği belirtildi.