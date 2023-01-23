Ortak para birimi çalışmalarına başlıyorlar
Brezilya ve Arjantin, ortak bir para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladıklarını duyuracaklar.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Arjantin lideri Alberto Fernandez, Brezilya ve Arjantin'in ortak para biriminin geliştirilmesi de dahil olmak üzere daha fazla ekonomik işbirliği hedeflediklerini açıkladılar.
Lula ve Fernandez'in ortak kaleme aldıkları ve Arjantin internet sitesi Perfil'de yayınlanan metinde, "Borsalarımızın önündeki engelleri kaldırmayı, kuralları basitleştirip modernize etmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" denildi.
Metinde, "Hem finansal hem de ticari akışlar için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı azaltan ortak bir Güney Amerika para birimine yönelik görüşmeleri ilerletmeye karar verdik" denildi.
Ortak para birimi fikri, ilk olarak geçen yıl Brezilya maliye bakanı Fernando Haddad ve maliye bakanlığı yetkilisi Gabriel Galipolo tarafından yazılan metinde gündeme getirilmiş ve Lula'nın seçim çalışmalarında bahsedilmişti.
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