Otel odasını dağıttı, polise direndi: Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Almanya’nın Freiberg kentinde kısa süre önce göreve başlayan Belediye Başkanı Philipp Preißler, tatili sırasında bir otel odasını dağıttığı ve müdahale eden iki polis memuruna direndiği iddialarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Preißler hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, belediye başkanlığı yetkilerini kullanması da geçici olarak yasaklandı.

Olay, 6 Ağustos’ta Leipzig Merkez Tren Garı yakınındaki bir otelde meydana geldi.

BILD’in haberine göre 41 yaşındaki bağımsız siyasetçi Preißler, kaldığı otel odasına zarar verdi, bazı eşyaları pencereden dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği öne sürülen Preißler’in iki polis memurunu da hafif şekilde yaraladığı iddia edildi.

Preißler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hakkında mala zarar verme ve kolluk kuvvetlerine direnme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Olay sırasında Preißler’in alkol veya uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı da araştırılıyor.

Polis Sözcüsü Olaf Hoppe, mahkeme kararıyla Preißler’den kan örneği alındığını belirterek test sonuçlarının henüz çıkmadığını açıkladı.

BILD ise olayın Preißler’in madde etkisi altında bulunduğu sırada yaşandığını öne sürdü.

Mittelsachsen Bölge Yöneticisi Sven Krüger, Preißler hakkında geçici olarak görev yapma yasağı getirildiğini açıkladı.

Krüger, “Bugünden itibaren Belediye Başkanı Preißler’in görevlerini yerine getirmesi geçici olarak yasaklanmıştır” dedi.

Preißler hakkında ayrıca disiplin soruşturması başlatıldı. Belediye başkanlığı görevlerini geçici olarak şimdiye kadar yapı işlerinden sorumlu belediye başkan yardımcısı olarak çalışan Martin Seltmann üstlendi.

2025’TE SEÇİLMİŞTİ

Özgür Seçmenler Mittelsachsen’in bağımsız adayı olarak seçime giren Preißler, Ekim 2025’te yapılan belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 46’sını alarak seçildi.

Seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle görevine ancak 24 Haziran 2026’da başlayabildi.

Preißler ile hakkında görevden uzaklaştırma kararı veren Sven Krüger’in geçmişte yakın çalışma arkadaşları olduğu belirtildi. Krüger, 2024’e kadar yaklaşık 41 bin 500 nüfuslu Freiberg’in belediye başkanlığını yaparken, Preißler de 2017’den itibaren onun özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

TATİLİ DE SORUŞTURULACAK

Preißler hakkındaki disiplin soruşturmasının yalnızca otelde yaşanan olayla sınırlı kalmayacağı belirtildi.

Geçici olarak belediye başkanlığı görevini üstlenen Martin Seltmann’a göre Preißler, göreve başladıktan kısa süre sonra, 10 Temmuz’dan itibaren yıllık iznini öne çektiğini belediye yönetimine e-posta yoluyla bildirdi.

Bu kararın yönetimle önceden görüşülmeden alındığı ve belediye çalışanlarını hazırlıksız yakaladığı öne sürüldü.

Mittelsachsen Bölge Yöneticisi Krüger, Preißler’in izin sürecinin de disiplin soruşturmasının bir parçası olacağını açıkladı.