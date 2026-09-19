Otopsi raporu ortaya çıktı: 19 saat tuvalette bıraktığı eşi yaşamını yitirdi

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde, bakıma muhtaç eşini saatlerce yardım almadan bıraktığı öne sürülen 75 yaşındaki Margaret Rog hakkında ceza davası açıldı.

Monongalia County Şerif Ofisinin soruşturmasına göre olay, 20 Ağustos’ta Morgantown kentindeki Orchard Crossing bölgesinde meydana geldi.

Mahkeme kayıtlarında, 76 yaşındaki adamın Alzheimer, demans, yasal körlük ve başka sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamında eşinin bakımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre adam, 20 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında tuvalete gitti ancak daha sonra kendi başına ayağa kalkamadı.

Rog’un eşini kaldırmayı denediği ancak başarılı olamadığı, buna rağmen acil yardım hattını aramadığı veya başka bir kişiden yardım istemediği öne sürüldü.

Savcılık belgelerinde adamın yaklaşık 19 saat boyunca tuvalette kaldığı, bu sürede kendisine yemek, su ve reçeteli ilaçlarının verilmediği iddia edildi.

Polis ayrıca Rog’un eşinin acı içinde inlediğini duyduğunu ancak yardım çağırmadan uyumaya gittiğini ileri sürdü.

ERTESİ SABAH TERAPİST BULDU

Ertesi sabah eve gelen bir konuşma terapistinin adamı tuvalette tepkisiz ve sağlık durumu ağır halde bulduğu belirtildi.

Terapistin saat 10.13 sıralarında acil yardım çağrısı yaptığı, ardından adamın Ruby Memorial Hospital’a kaldırıldığı bildirildi.

Hastanede yapılan muayenelerde adamda sepsis, kalp yetmezliği ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı yaralar tespit edildi.

76 yaşındaki adam, hastaneye kaldırılmasından 10 gün sonra, 31 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

Yetkililere göre otopsi raporunda, adamın yaklaşık 19 saat boyunca tuvalette mahsur kalması sırasında oluşan sağlık sorunları ve yaralanmaların ölümünde “önemli katkı sağlayan faktörler” olduğu sonucuna varıldı.

Soruşturmayı yürüten polisler, Rog’un verdiği ifadelerde eşinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiğini ancak buna rağmen yardım çağırmamayı tercih ettiğini öne sürdü.

Rog, 15 Eylül’de gözaltına alınarak North Central Regional Jail’e götürüldü.

Mahkeme kayıtlarına göre hakkında, ciddi fiziksel yaralanma veya ölüm riski yaratacak şekilde bakıma muhtaç bir yetişkini istismar veya ihmal etmek suçlaması yöneltildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rog’un suçlamaları kabul etmediği ve mahkemede suçsuz olduğunu savunduğu bildirildi.

Mahkeme 75 bin dolar kefalet belirlerken, Rog daha sonra kefaleti ödeyerek serbest bırakıldı. Ön duruşmasının 25 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, Rog hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.