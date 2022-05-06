Özbekistan: Sınırda ölenler askerlere saldıran kaçakçılar
Özbekistan, Özbek-Kırgız sınırında ölenlerin, askerlere saldıran kaçakçılar olduğunu bildirdi.
Özbekistan Sınır Koruma Birlikleri, Özbek-Kırgız sınırında meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 5 Mayıs'ta Namangan ilinin Yangikorgan ilçesinden geçen sınırda kimliği belirsiz kişilerin Özbekistan'dan yasa dışı yollarla Kırgızistan'a mal kaçakçılığı yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine sınır koruma görevlilerinin tutuklamak istediği kaçakçıların direnerek askerlere saldırdığı ve silahlarını ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi.
Bunun ardından Özbek askerlerin, yasaların öngördüğü şekilde silah kullanmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 kaçakçının diğer çete arkadaşları tarafından Kırgızistan tarafına götürüldüğü bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın detaylarının netleştirilmesi için dün bir araya gelen tarafların, bugün de bir görüşme yaparak bu konuyu ele aldığı aktarılan açıklamada, her iki tarafın da durumu araştırdığı, sınırdaki durumun normal olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kırgız makamları dün, Kırgızistan'ın Ala-buka ve Özbekistan'ın Yangikorgan ilçelerinin kesiştiği sınır bölgesinde Özbek sınır koruma görevlilerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 3 Kırgız vatandaşının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtmişti.
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